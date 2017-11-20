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Реконструированный восточный вестибюль станции "Фили" открыли на полтора месяца раньше срока
11 декабря 2017 г. | Время публикации 10:05 | Последние изменения 14:45
Рубрики: Метрополитен  
 
Московское метро / ВКонтакте
Реставрацию восточного вестибюля станции "Фили" Филевской линии закончили на полтора месяца раньше запланированной даты. Как сообщает телеканал "360 градусов" со ссылкой на пресс-службу столичной подземки, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина реконструкция была проведена в рекордные сроки — за пять месяцев.

В вестибюле в ходе реконструкции полностью заменили системы отопления и вентиляции, а также установили ударопрочные стеклопакеты. Это позволит сохранять тепло зимой и прохладу летом. В отделке вестибюля использован натуральный гранит, камень и керамогранит, срок службы которых – не менее 50 лет. Сам вестибюль увеличился на 15%, его площадь составляет 800 квадратных метров. Число турникетов увеличено вдвое – с шести до 12.

В июне этого года также была открыта платформа станции "Фили" по направлению в центр: после ремонта там появились стеклянные витражи. Полностью Филевскую линию планируется реконструировать в 2018 году, после чего интервал поездов в час пик на линии сократится с четырех до трех минут.

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