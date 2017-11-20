Реконструированный восточный вестибюль станции "Фили" открыли на полтора месяца раньше срока

Реставрацию восточного вестибюля станции "Фили" Филевской линии закончили на полтора месяца раньше запланированной даты. Как сообщает телеканал "360 градусов"
со ссылкой на пресс-службу столичной подземки, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина реконструкция была проведена в рекордные сроки — за пять месяцев.
В вестибюле в ходе реконструкции полностью заменили системы отопления и вентиляции, а также установили ударопрочные стеклопакеты. Это позволит сохранять тепло зимой и прохладу летом. В отделке вестибюля использован натуральный гранит, камень и керамогранит, срок службы которых – не менее 50 лет. Сам вестибюль увеличился на 15%, его площадь составляет 800 квадратных метров. Число турникетов увеличено вдвое – с шести до 12.
В июне этого года также была открыта платформа станции "Фили" по направлению в центр
: после ремонта там появились стеклянные витражи. Полностью Филевскую линию планируется реконструировать в 2018 году, после чего интервал поездов в час пик на линии сократится с четырех до трех минут.