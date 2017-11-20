Реконструированный восточный вестибюль станции "Фили" открыли на полтора месяца раньше срока

30 июня 2017 г. Платформы станций "Фили" и "Студенческая" открылись после ремонта

На станции "Фили" появились стеклянные витражи, а на "Студенческой" - художественные панели. Второй этап реконструкции Филевской линии метро начнется 1 июля и продлится полгода.