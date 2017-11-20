Transparency извинилась перед подмосковным единороссом, которого заподозрила в покупке гражданства Мальты

8 декабря 2017 г. Transparency нашла в списке купивших гражданство Мальты полных тезок подмосковных депутатов от ЕР

Как отмечают правозащитники, российское законодательство подобные факты трактует однозначно: наличие второго гражданства является основанием для досрочного прекращения полномочий депутата.