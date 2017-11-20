Transparency извинилась перед подмосковным единороссом, которого заподозрила в покупке гражданства Мальты

Международная правозащитная организация Transparency International Russia извинилась перед депутатом Московской областной думы Алексеем Мазуровым, которого ранее заподозрила в покупке гражданства Мальты
. "В действительности мальтийское гражданство приобрел тезка и однофамилец депутата", - говорится на сайте "Трансперенси"
. Информацию о мальтийском гражданстве опроверг и сам Мазуров.
8 декабря Transparency International Russia опубликовала расследование о том, как российские госслужащие покупают мальтийское гражданство и недвижимость на Мальте. Среди фигурантов расследования оказались полные тезки двух подмосковных депутатов от "Единой России" - Алексея Мазурова и Игоря Ходина. Российские законы запрещают федеральным и региональным депутатам иметь иностранное гражданство или вид на жительство.
В расследовании говорилось, что Мазуров получил мальтийское гражданство, купив на острове квартиру стоимостью 1,5 миллиона евро. Изучив декларацию о доходах депутата, правозащитники пришли к выводу, что он не мог приобрести ее на законный доход. При этом имена членов семьи Мазурова из расследования не совпадают с данными о родных депутата Мазурова.
Так, жену новоявленного мальтийца Мазурова зовут Ирина, а дочь - Маргарита, в то время как супругу депутата Мазурова зовут Наталья, а дочерей - Ксения, Ариадна и Дарья. "Статьей попраны правила честной журналистики, возможно, она является заказной", - цитирует областного парламентария РИА "Новости"
. Мазуров добавил, что "огорчен, что факты были не проверены". "Трансперенси Интернешнл - Россия" извинилась за "досадную ошибку", отметив, что "мужчина на семейной фотографии Маргариты Мазуровой похож на депутата Мазурова, но им не является".
Реакции от второго фигуранта расследования - Игоря Ходина - пока не последовало. В региональном отделении "Единой России" обещали проверить достоверность сведений о двойном гражданстве депутатов. "Ни у депутата, ни у партийных деятелей нет и не может быть иммунитета от нарушения закона", - цитируют "Вести"
пресс-службу ЕР.