Роспотребнадзор назвал причину появления запаха тухлой капусты в Москве, источник по-прежнему ищут

Столичное управление Роспотребнадзора установило вещества, вызвавшие неприятные запахи в Москве 8 декабря, сообщается на сайте
ведомства. 8, 9 и 10 декабря специалисты взяли пробы воздуха в девяти округах Москвы по 37 адресам, в том числе там, откуда поступали жалобы на зловоние, и провели около 2500 исследований.
"По результатам исследований установлено, что причиной появления неприятных запахов могли явиться меркаптаны и их производные", - говорится в сообщении. В Роспотребнадзоре пояснили, что меркаптаны могут обычно используются или хранятся в качестве одорантов на объектах нефтеперерабатывающей и газовой промышленности, объектах энергетики и других отраслей промышленности.
При этом превышения предельно допустимых концентраций меркаптанов, как и других типичных для мегаполиса загрязнителей не зафиксировано, отметили в ведомстве. В таких условиях ощущаемые человеком запахи меркаптанов "не представляют угрозу здоровью". Специальная рабочая группа при правительстве Москвы продолжает выяснять, что стало источником зловония.
О том, что запах тухлой капусты характерен для меркаптанов, ранее сообщили эксперты всероссийской общественной организации "Зеленый патруль". Они считают, что вонь в Москве могла быть вызвана сбросом теплой или горячей воды
в канализационные сети "Мосводоканала", давно нуждающиеся в ремонте и чистке. "Меркаптаны - это, в том числе, и продукт разложения органики, процесс которого в холодное время года мог быть активизирован поступлением теплых, или даже горячих вод в трубы "Мосводоканала", - пояснил директор природоохранных программ "Зеленого патруля" Роман Пукалов.
В одной из статей научно-популярного журнала "Химия и жизнь"
, посвященной запахам, отмечается, что меркаптаны обладают одним из самых неприятных запахов. В частности, их в ничтожных количествах добавляют к используемому в быту природному газу, чтобы по запаху можно было определить утечку в жилых помещениях. Меркаптаны также придают запах зловонным выделениям скунса. А самым зловонным считается химическое соединение этилмеркаптана и бутил селеномеркаптана, напоминающее комбинацию запахов гниющей капусты, чеснока, лука и нечистот одновременно.
8 декабря жители Подмосковья и разных районов Москвы, включая Центральный, жаловались на появление резкого запаха тухлой квашеной капусты
. Вонь была настолько сильной, что некоторые офисы в центре столицы буквально эвакуировались, сотрудники отпрашивались домой. Проветривание помещений не помогало. В экстренных службах не смогли оперативно обнаружить источник и причину неприятного запаха.
Позже специалисты сошлись во мнении, что запах не мог идти с закрытого полигона "Кучино" в Балашихе, как предполагали некоторые ведомства: ветры в тот день дули в других направлениях. Эксперты "Зеленого патруля" призвали надзорные органы обратить внимание не только на канализацию, но и на режим работы ТЭЦ и на московские мясоперерабатывающие заводы. Заммэра Москвы Петр Бирюков 9 декабря пообещал, что причины неприятного запаха будут выявлены в течение двух суток.