Роспотребнадзор назвал причину появления запаха тухлой капусты в Москве, источник по-прежнему ищут

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11 декабря 2017 г. Запах тухлятины мог распространиться по Москве 8 декабря из-за массового сброса теплой воды в канализацию

Такое предположение выдвинули эксперты "Зеленого патруля". Сети "Мосводоканала" давно нуждаются в ремонте и очистке. При наружной минусовой температуре попадание больших объемов теплой воды могло привести к залповому выбросу загрязняющих веществ.

9 декабря 2017 г. После обследования свалок и промышленных предприятий в столице источник вони так и не найден