Власти Москвы назвали самые частые преступления мигрантов Рубрики: Мигранты

Global Look Press



В то же время в январе—октябре 2017 года общее число преступлений, совершенных иностранцами в Москве, сократилось по сравнению с первыми десятью месяцами прошлого года на 16%. В особенности это относится к числу разбойных нападений (минус 37,5%) и краж (минус 34,3%). Также с начала года выявлено свыше 55,6 тысячи фактов недекларируемой сдачи жилья в аренду, эти данные переданы на проверку в ГУ МВД по Москве. А столичное управление МВД предложило ужесточить ответственность за фиктивную постановку на миграционный учет не только в жилом помещении, но и по юридическим адресам.



Ранее эксперты констатировали, что официальная патентная система аренды квартир в столице Прибывшие в Москву мигранты чаще всего совершают такие преступления, как подделка документов (25%) и кражи (24%), говорится на сайте столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции. Кроме того, мигранты в Москве нередко участвуют в незаконной торговле наркотиками (12% всех совершенных ими преступлений) и совершают грабежи (7%).В то же время в январе—октябре 2017 года общее число преступлений, совершенных иностранцами в Москве, сократилось по сравнению с первыми десятью месяцами прошлого года на 16%. В особенности это относится к числу разбойных нападений (минус 37,5%) и краж (минус 34,3%). Также с начала года выявлено свыше 55,6 тысячи фактов недекларируемой сдачи жилья в аренду, эти данные переданы на проверку в ГУ МВД по Москве. А столичное управление МВД предложило ужесточить ответственность за фиктивную постановку на миграционный учет не только в жилом помещении, но и по юридическим адресам.Ранее эксперты констатировали, что официальная патентная система аренды квартир в столице потерпела провал : с начала года продано менее двух тысяч патентов, а сумма налогов от легально сдаваемых квартир составляет не более 5% всего рынка аренды жилья. Если учесть, что минимальное разрешение на сдачу в аренду квартиры до 50 квадратных метров в Центральном округе стоит 2250 рублей в месяц, то очевидно, что патент выгоден только при высокой арендной ставке, составляющей не менее ста тысяч рублей. Чтобы улучшить ситуацию, москвичам необходимы выгодные ставки, льготы по налогам, а также простая и понятная система приобретения патентов.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 16 ноября 2017 г. Программу патентов на аренду квартир в столице признали провальной

С начала года продано менее двух тысяч патентов, а сумма налогов от легально сдаваемых квартир составляет не более 5% рынка. Москвичам необходимы выгодные ставки, льготы по налогам, а также простая система приобретения патентов.

