Жители Подмосковья требуют провести референдум о прямых выборах глав поселений

В Московской области могут быть инициированы референдумы о возвращении прямых выборов глав поселений и муниципальных районов и по вопросу строительства мусоросжигательного завода в Барвихе (Одинцовский район). Такое решение приняли участники второго Гражданского форума местного самоуправления. Они собрали подписи под инициативой проведения референдумов для регистрации инициативной группы в Мособлизбиркоме. Жители Подмосковья также выступают против строительства свиноводческих комплексов, сообщает "Коммерсант"
.
Одной из основных тем форума было преобразование муниципальных районов в городские округа: по мнению участников форума, местные власти полностью игнорируют мнение жителей при ликвидации муниципальных районов. На сегодняшний день преобразованы 17 районов Подмосковья, 19 пока эту идею не поддерживают. В Можайском районе реформа застопорилась из-за несговорчивости депутатов сельского поселения Борисовское: как заявил депутат сельсовета Алексей Докукин, при этом в ход идут "уговоры, шантаж". Как сообщил глава комитета Мособлдумы по МСУ Александр Наумов, местные депутаты самостоятельно принимают решения о преобразовании районов в городские округа. "Если есть факты давления, а ко мне тоже были такие обращения, я их передаю в прокуратуру",— отметил он.
В январе этого года Гринпис России сообщил, что к 2021 году в Подмосковье собираются построить четыре мусоросжигательных завода
в рамках проекта "Чистая страна". В июне президент Владимир Путин подтвердил это во время прямой линии, заявив, что строить заводы будет государственная корпорация "Ростех", а технологии будут "хорошие, японские".
Уже через пять дней после прямой линии стало известно, что конкурс на строительство заводов в Подмосковье выиграла компания, принадлежащая ООО "РТ-Инвест финанс", в капитале которой присутствует "Ростех". Высокопоставленные источники СМИ в подмосковном правительстве предположили, что ситуация в Балашихе могла быть специально вынесена на федеральный уровень ради "пиара"
мусоросжигательных заводов. Жители Подмосковья уже неоднократно проводили митинги против строительства, отмечая, что сжигание вредно и опасно, а мусор требует раздельного сбора, сортировки и дальнейшей глубокой переработки.
Председатель экспертного совета при комиссии по экологической политике Мосгордумы Александр Чумаков отмечал, что в случае запуска заводов москвичей ждет кислородное голодание
. А экологи Гринписа считают, что открытие заводов не поможет существенно снизить объемы захоронения отходов. Кроме того, заводы загрязняют воздух опасными химикатами и токсичной золой, уничтожая тысячи тонн сырья, которое можно переработать и использовать повторно.А сам конкурс по строительству заводов проводился в интересах единственной фирмы
без опыта строительства и работы с отходами. Незаконным было и предоставление участков строительства.