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Жители Подмосковья требуют провести референдум о прямых выборах глав поселений
11 декабря 2017 г. | Время публикации 12:22 | Последние изменения 14:10
Рубрики: Областная инфраструктура  
 
Global Look Press
В Московской области могут быть инициированы референдумы о возвращении прямых выборов глав поселений и муниципальных районов и по вопросу строительства мусоросжигательного завода в Барвихе (Одинцовский район). Такое решение приняли участники второго Гражданского форума местного самоуправления. Они собрали подписи под инициативой проведения референдумов для регистрации инициативной группы в Мособлизбиркоме. Жители Подмосковья также выступают против строительства свиноводческих комплексов, сообщает "Коммерсант".

Одной из основных тем форума было преобразование муниципальных районов в городские округа: по мнению участников форума, местные власти полностью игнорируют мнение жителей при ликвидации муниципальных районов. На сегодняшний день преобразованы 17 районов Подмосковья, 19 пока эту идею не поддерживают. В Можайском районе реформа застопорилась из-за несговорчивости депутатов сельского поселения Борисовское: как заявил депутат сельсовета Алексей Докукин, при этом в ход идут "уговоры, шантаж". Как сообщил глава комитета Мособлдумы по МСУ Александр Наумов, местные депутаты самостоятельно принимают решения о преобразовании районов в городские округа. "Если есть факты давления, а ко мне тоже были такие обращения, я их передаю в прокуратуру",— отметил он.

В январе этого года Гринпис России сообщил, что к 2021 году в Подмосковье собираются построить четыре мусоросжигательных завода в рамках проекта "Чистая страна". В июне президент Владимир Путин подтвердил это во время прямой линии, заявив, что строить заводы будет государственная корпорация "Ростех", а технологии будут "хорошие, японские".

Уже через пять дней после прямой линии стало известно, что конкурс на строительство заводов в Подмосковье выиграла компания, принадлежащая ООО "РТ-Инвест финанс", в капитале которой присутствует "Ростех". Высокопоставленные источники СМИ в подмосковном правительстве предположили, что ситуация в Балашихе могла быть специально вынесена на федеральный уровень ради "пиара" мусоросжигательных заводов. Жители Подмосковья уже неоднократно проводили митинги против строительства, отмечая, что сжигание вредно и опасно, а мусор требует раздельного сбора, сортировки и дальнейшей глубокой переработки.

Председатель экспертного совета при комиссии по экологической политике Мосгордумы Александр Чумаков отмечал, что в случае запуска заводов москвичей ждет кислородное голодание. А экологи Гринписа считают, что открытие заводов не поможет существенно снизить объемы захоронения отходов. Кроме того, заводы загрязняют воздух опасными химикатами и токсичной золой, уничтожая тысячи тонн сырья, которое можно переработать и использовать повторно.А сам конкурс по строительству заводов проводился в интересах единственной фирмы без опыта строительства и работы с отходами. Незаконным было и предоставление участков строительства.
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