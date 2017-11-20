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Первые переселения по программе реновации могут состояться уже весной
11 декабря 2017 г. | Время публикации 08:33
Рубрики: Недвижимость  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
 
Moscow-Live.ru
Первые переезды жителей в новые дома по программе реновации могут состояться в марте-апреле 2018 года. Об этом агентству "Москва" сообщил заместитель руководителя столичного департамента строительства, начальник управления реновации Александр Ломакин.

"Сроки переезда - это уже первая половина следующего года, с кварталом пока сложнее определиться, но может быть уже март-апрель, где-то так. На сегодняшний день завершается строительство ряда объектов, дальше будет процесс ввода объекта в эксплуатацию. Так что будем стараться - может быть, к марту-апрелю успеем", - сказал Ломакин.

Ранее сообщалось, что у города уже есть 12 готовых домов с 2681 квартирой для первоочередного переселения, которые будут готовы к заселению в начале следующего года. Сейчас завершается отделка этих квартир.Еще 15 жилых домов находятся в завершающей стадии строительства и планируются к сдаче в эксплуатацию в конце этого года, а к заселению — во втором квартале следующего года. Массовое же переселение из сносимых по программе реновации пятиэтажек начнется не ранее 2019 года. Мэр Москвы Сергей Собянин также не исключил, что за первой программой реновации столичного жилфонда последует вторая, в которую попадут дома, пока избежавшие попадания под снос.

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Понедельник, 11 декабря 2017 г. // Последняя новость 08:33
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