Первые переселения по программе реновации могут состояться уже весной

Первые переезды жителей в новые дома по программе реновации могут состояться в марте-апреле 2018 года. Об этом агентству "Москва"
сообщил заместитель руководителя столичного департамента строительства, начальник управления реновации Александр Ломакин.
"Сроки переезда - это уже первая половина следующего года, с кварталом пока сложнее определиться, но может быть уже март-апрель, где-то так. На сегодняшний день завершается строительство ряда объектов, дальше будет процесс ввода объекта в эксплуатацию. Так что будем стараться - может быть, к марту-апрелю успеем", - сказал Ломакин.
Ранее сообщалось, что у города уже есть 12 готовых домов
с 2681 квартирой для первоочередного переселения, которые будут готовы к заселению в начале следующего года. Сейчас завершается отделка этих квартир.Еще 15 жилых домов находятся в завершающей стадии строительства и планируются к сдаче в эксплуатацию в конце этого года, а к заселению — во втором квартале следующего года. Массовое же переселение из сносимых по программе реновации пятиэтажек начнется не ранее 2019 года
. Мэр Москвы Сергей Собянин также не исключил, что за первой программой реновации столичного жилфонда последует вторая
, в которую попадут дома, пока избежавшие попадания под снос.