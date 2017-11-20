Первые переселения по программе реновации могут состояться уже весной

5 декабря 2017 г. Более 5500 квартир подготовят для программы реновации к середине 2018 года

У города уже есть 12 готовых домов с 2681 квартирой для первоочередного переселения, которые будут готовы к заселению в начале следующего года. Еще 15 жилых домов будут заселены во втором квартале следующего года.