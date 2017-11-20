Запах тухлятины мог распространиться по Москве 8 декабря из-за массового сброса теплой воды в канализацию

Активисты общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" назвали возможные причины появления запаха тухлой капусты
, на который жители разных районов Москвы и Подмосковья массово жаловались 8 декабря. "С высокой долей вероятности мы беремся утверждать, что проблема была не в сбросе или выбросе загрязняющих веществ в атмосферу города с предприятия", - прокомментировал
председатель "Зеленого патруля", член общественного совета при Росприроднадзоре Андрей Нагибин.
"Причиной многочисленных жалоб жителей Москвы, скорее всего послужил сброс теплой или горячей воды в канализационные сети "Мосводоканала". К сожалению, эти сети столицы давно нуждаются в капитальном ремонте и очистке. При наружной минусовой температуре попадание больших объемов теплой воды могло привести к залповому выбросу загрязняющих веществ", - считает эксперт.
Директор природоохранных программ "Зеленого патруля" Роман Пукалов пояснил, что запах тухлой капусты свойственен газам, содержащим сернистые соединения. По его словам, "только старая, загрязненная и "размороженная" залповым сбросом теплой воды московская канализация могла дать такой выброс дурно пахнущих веществ сразу во многих районах города".
В "Мосводоканале" заявили, что предприятие не было источником зловония 8 декабря. "По нашей линии все чисто. Все наши сооружения работают в штатном режиме", - сообщила РБК
руководитель пресс-службы предприятия Александра Афиногенова. Эксперты "Зеленого патруля" также просят надзорные органы обратить внимание на технологический режим работы ТЭЦ и московские мясоперерабатывающие заводы, в частности, Микояновский, которые могли произвести "залповый сброс теплой, пусть даже и условно чистой, воды".
Первый зампредседателя центрального совета Всероссийского общества охраны природы по развитию и координации работы с регионами Элмурод Расулмухамедов предположил, что неприятный запах мог возникнуть в процессе рекультивации мусорного полигона в Печатниках, где образовались запасы газа органических отходов. Эксперт подверг сомнению версию представителя Росгидромета Юрия Варакана о том, что запах могло принести с закрытого полигона "Кучино" в Балашихе. По словам Расулмухамедова, во время массовых жалоб вони в районе Балашихи не было, это зафиксировали находившиеся там активисты.
Член экспертной комиссии при министерстве экологии Московской области Анатолий Баташов в беседе с телеканалом "Дождь"
тоже усомнился в причастности полигона "Кучино" к неприятным запахам 8 декабря. По данным станции мониторинга, в тот день дули юго-западный и южные ветра, а Балашиха расположена у восточной окраины Москвы.
"У нас есть четкое подозрение, что где-то в районе МКАДа за Реутовым есть некая воздушная аномалия, которая очень сильно отравляет воздух", - сказал Баташов. Он также предположил, что источниками зловония могли быть нефтеперерабатывающий завод в Капотне или очистные сооружения, но подтвердить эти данные экоактивисты не могут. Баташов выразил сомнение, что источник запаха будет найден.
Борис Трушин, гендиректор компании "Спецгеоэкология", разработавшей проект рекультивации "Кучино", сообщил, что полигон не может "так далеко источать запахи". "Это может происходить лишь на первых нескольких километрах. Поток ветра просто рассеивается. К тому же в рамках экстренной дегазации пробуренные скважины закрыты оголовками, что не позволяет выходить газу из них", - цитирует Трушина ТАСС.
Между тем МЧС России сообщило в понедельник, что содержание сероводорода в воздухе возле "Кучино" превышало предельно допустимую концентрацию в 1,2 - 2,9 раза, передает РИА "Новости"
. В министерстве добавили, что передвижные лаборатории провели 79 замеров возле мусоросжигательных заводов, очистных сооружений, мусорных свалок, Московского нефтеперерабатывающего завода и в жилых кварталах. Превышения ПДК вредных веществ не зафиксировано.
Напомним, жалобы на неприятный запах 8 декабря поступали из Центрального, Северного, Северо-Западного и Северо-Восточного округов Москвы. В некоторых офисах сотрудники отпрашивались домой. В экстренных службах сообщили, что специалисты обследовали свалки, очистные сооружения и предприятия Москвы, но так и не установили
причину неприятного запаха.
9 декабря заммэра Москвы Петр Бирюков в эфире телеканала "Москва 24"
пообещал, что причины неприятного запаха будут выявлены в течение двух суток. Он подчеркнул, что ситуация изучается не только в Москве, но и в Московской области, и повторил, что источник зловония не найден на промышленных и коммунальных предприятиях столицы и Подмосковья. Мэр Сергей Собянин предложил создать в столице совместную группу
представителей различных ведомств для установления источника неприятного запаха.