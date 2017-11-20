Следователи объявили в федеральный розыск водителя, насмерть сбившего пешехода на юге Москвы

Столичные следователи объявили в федеральный розыск водителя автомобиля, насмерть сбившего пожилого мужчину на юге Москвы. 9 декабря около 19 часов Audi серого цвета сбил на улице Бехтерева у дома 33/75 переходившего дорогу пешехода и скрылся. Мужчина скончался на месте.
Позднее автомобиль обнаружили недалеко от места аварии. На нем были характерные повреждения и следы пожара, сообщает сайт
столичной полиции. Предполагаемый водитель иномарки - Зиборов Алексей Олегович, дата рождения: 14 ноября 1989 года. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".
Предполагаемый виновник похожего ДТП на Бауманской улице
в декабре 2016 года больше полугода скрывался от следствия, но даже бегство за границу не спасло его от задержания. Напомним, по версии следствия, уроженец Хабаровска Александр Ломов, находясь за рулем чужого Mercedes, насмерть сбил на тротуаре 27-летнего Юрия Карпова и скрылся. Позже иномарку обнаружили недалеко от места аварии. Все отпечатки в машине были стерты, а ключи, завернутые в платок, выпали при погрузке автомобиля на эвакуатор.
Ломова объявили в федеральный и международный розыск. В июле 2017 года его задержали в аэропорту Мюнхена
. По данным СМИ, он пытался получить в Германии гражданство по поддельным документам, чем и привлек внимание немецких правоохранителей. В августе власти Германии передали Ломова России
. На прошлой неделе ему предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.