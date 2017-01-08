Несколько улиц в центре Москвы перекрыли на время зимнего велопарада

Несколько московских улиц перекрыли в воскресенье днем в связи с проведением зимнего велопарада, сообщается на странице городского департамента транспорта в Twitter. Мероприятие, которое проходит в столице в третий раз, охватывает все набережные от Лужников до Кремля.
Сбор участников начался в 11:30 на 3-й Фрунзенской улице. На ней сегодня с 4 утра до 16:00 закрыта одна полоса. До 14:00 будет перекрыто движение автотранспорта по улицам 1-й, 2-й, 3-й Фрунзенской, Тимура Фрунзе, Москворецкой, Варварке, Крымскому, Новокрымскому, Саймоновскому и Китайгородскому проездам. Также движение будет ограничено по Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой набережным и Большому Москворецкому мосту.
Ранее в ГИБДД обратились
к водителям с с просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.
В прошлом году зимний велопарад собрал около 500 человек. Тогда мероприятие проходило в экстремальные морозы
при температуре в минус 27 градусов. В этот раз, как рассчитывают в мэрии, участников должно быть значительно больше.
Отметим, что 20 мая в городе пройдет весенный велопарад, 18 мая и 21 сентября пройдут акции "На работу на велосипеде", а в День московского транспорта 14 июля предположительно состоится ночной велопарад. Еще один велопарад может пройти в День города.