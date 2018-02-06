"Пока Приходько плавает, Собянин летает": Гудков раскритиковал мэра за "небожительские" перелеты бизнес-джетом

7 февраля 2018 г. Москвичи попросили наказать Собянина за парковку у Могилы Неизвестного Солдата

Ранее в соцсетях появилась фотография, на которой запечатлен Mercedes градоначальника, припаркованный в нескольких десятках метров от мемориала. Многих москвичей это возмутило.