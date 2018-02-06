"Пока Приходько плавает, Собянин летает": Гудков раскритиковал мэра за "небожительские" перелеты бизнес-джетом

Московское правительство в прошлом году потратило 33 миллиона рублей на авиаперевозку столичных чиновников, включая мэра Сергея Собянина, самолетами бизнес-авиации. Формально, ничего криминального в этом нет, однако, как отмечает на своей странице в Facebook
оппозиционер Дмитрий Гудков, такое положение дел наглядно демонстрирует, как действующие власти представляют себе эффективное распоряжение бюджетными деньгами. Политик также задался вопросом, в какой момент у чиновника появляется понимание, что путешествовать с обычными людьми ему больше нельзя.
Данные о тратах мэрии на бизнес-джеты в пятницу опубликовала редакция Telegram-канала "Чудеса OSINT"
. В расследовании, например, говорится, что Собянин в июне 2017-го слетал в Санкт-Петербург на экономический форум самолетом Embraer Legacy. Стоимость полета составила 5,7 миллиона рублей. В сентябре градоначальник отправился тем же самолетом в Ульяновск за 4,7 миллиона. Иногда перелеты совершал более вместительный джет Gulfstream 550, но он "перевозил бояр, а не князя".
Гудков по этому поводу иронизирует: "Пока Приходько плавает, Собянин летает. На специально бронируемом - конечно, за госсчет - бизнес-джете". "Не "Сапсан", не "Победа", там нет вип-салона с инкрустацией деревом, диванов с подушками и уютных кресел, в которых так хорошо забыться в неусыпных заботах о реновации. Ясное дело, что на фоне прочих трат - хотя бы тех самых миллиардов на свой пиар
- расходы на какой-то там самолет небольшие. Но именно из них и складывается общий стиль управления", - возмутился политик.
Оппозиционер отметил: "Вот как оно так выходит? Почему они не могут ни ходить, ни ездить, ни летать рядом с обычными москвичами? Почему даже к Могиле Неизвестного Солдата Собянина привозят метр в метр? Ему страшно? Стыдно? Свой вариант?"
Один из пользователей возразил Гудкову: "А как еще мэр города должен ездить? В плацкарте? Или с нами всеми согласовывать, куда и как ему поехать?" Политик на это ответил, что "только для неизвестного комментатора из твиттера чиновник равен небожителю", тогда как в той же Европе все так и живут. "Попробовал бы мэр Риги полетать бизнес-джетом - я бы посмотрел, как он уже на следующий день ищет работу", - добавил Гудков.
Оппозиционер затем порассуждал, как же на самом деле должен ездить мэр города. "Честно говоря, я не понимаю, почему не плацкартом. Ну ладно, пусть купе - но что такого страшного в том, что чиновник вдруг окажется рядом с людьми? Не теми людьми, которые рыбки на яхте (речь о расследовании
Алексея Навального о вице-премьере Сергее Приходько и олигархе Олеге Дерипаске. - Прим. ред.
), а обычными, заранее не оплаченными? В какой момент у чиновника появляется понимание, что все, плацкартом больше нельзя? Вот главе управы - еще можно? А префекту? Главе департамента? Депутату? Где проходит этот предел, а главное - почему?" - подчеркнул он.
По словам Гудкова, главу департамента ЖКХ столицы нужно попросить хотя бы раз в неделю ходить по улицам пешком, чтобы он посмотрел на свои ботинки после преодоления заносов из снега и соли. Главу департамента транспорта необходимо обязать ездить на работу на метро и автобусе, а если опоздает, не сумев влезть в вагон и застряв в пробке, - штраф. Главу депздрава политик предложил лечить только в районной поликлинике, чтобы чиновник записывался вместе со всеми и чтобы больничный ему оформляли в общей очереди. Начальника департамента образования следует отправить сдавать ЕГЭ, а для руководителей стройкомплекса провести реновацию в тестовом режиме, добавил Гудков. "И вы знаете, я ведь нигде не перегнул палку. Но у нас ведь особый путь, да?" - резюмировал оппозиционер.
Напомним, в прошлые выходные Собянин в честь Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве возложил красные гвоздики и венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Однако то, как было организовано участие градоначальника в церемонии, многим жителям столицы пришлось не по душе: бронированный автомобиль мэра припарковался
прямо на площади в непосредственной близости от мемориала.