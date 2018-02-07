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Яшин поведал о диалоге с гаишником, обиженным на припаркованный посреди тротуара внедорожник чиновника
11 февраля 2018 г. | Время публикации 14:31 | Последние изменения 14:38
Рубрики: Общество  
 
Global Look Press
Глава совета депутатов Красносельского района, оппозиционер Илья Яшин рассказал у себя в Facebook о курьезной ситуации, очевидцем которой он стал в минувшую пятницу. По словам Яшина, на Сухаревской площади прямо посреди тротуара припарковался автомобиль какого-то чиновника, а стоявший в нескольких метрах сотрудник ГИБДД с этим не мог ничего поделать. Из-за этого чувства беспомощности правоохранитель был явно не в духе.

"На Сухаревской картина маслом. Прямо на тротуаре нагло припаркован внедорожник с мигалкой и правительственными номерами. Рядом робко мнется сотрудник ДПС", - пишет политик. Яшин решил подойти к гаишнику: "А вы не заметили, что у вас тут автомобиль с нарушением правил припаркован?". Ответ полицейского прозвучал крайне раздраженно: "А что я могу сделать? В выхлопную трубу его трахнуть?"

- Почему вы так разговариваете? - поинтересовался Яшин.

- Да потому что мне еще только ленивый про этот крузак не сказал! Думаете, мне самому это нравится?

- Ну так составьте протокол, вызовите эвакуатор. Хоть что-нибудь сделайте.

- Ага, протокол. Мне потом знаешь куда этот протокол? Неужели ты думаешь, что если бы я что-то мог сделать, я бы стоял тут? Шел бы сам работать в полицию, раз такой деятельный. Советы давать все умные. А у нас 10 тысяч человек сократили, скоро вообще никого не останется.




Напомним, в прошлые выходные Собянин в честь Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве возложил красные гвоздики и венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Однако то, как было организовано участие градоначальника в церемонии, многим жителям столицы пришлось не по душе: бронированный автомобиль мэра припарковался прямо на площади в непосредственной близости от мемориала.

Что касается сокращений, о которых упомянул представитель ГИБДД, то о них Министерство внутренних дел РФ объявило в начале января. В ведомстве назвали процесс "организационно-штатными мероприятиями". Эта инициатива встретила резкую критику со стороны экспертов, которые усомнились в способности камер видеофиксации нарушений на дорогах качественно выполнять функции сотрудников ГИБДД.
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