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Для размещения родственников погибших в крушении Ан-148 готовят три гостиницы
11 февраля 2018 г. | Время публикации 20:46 | Последние изменения 21:19
Рубрики: Происшествия  
 
© РИА Новости / Илья Питалев
Три гостиницы подготовлены в Москве для родственников погибших в крушении самолета Ан-148. Об этом сообщил представитель оперативной группы МЧС в аэропорту "Домодедово".

"Их размещение в случае необходимости будет организовано в трех гостиницах", - сказал он в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии. Представитель оперативной группы сообщил, что пока в "Домодедово" находятся трое родственников находившихся на борту. С ними работают психологи, передает ТАСС.

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В свою очередь глава МЧС России Владимир Пучков напомнил, что приоритет работы всех структур - оказание адресной конкретной помощи и поддержки всем семьям погибших. Поисково-спасательная операция в зоне крушения самолета продолжается.

Пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии", 11 февраля выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров сразу после взлета из аэропорта Домодедово. По предварительным данным, он вылетел в 14:24 мск, а в 14:28 мск пропал с радаров и упал. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья.

На борту самолета находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. По последним данным, не выжил никто. Пока обнаружены тела двух погибших, а также один бортовой самописец.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

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