Для размещения родственников погибших в крушении Ан-148 готовят три гостиницы

11 февраля 2018 г. Собянин пообещал оказать любую помощь МЧС и Минтрансу после авиакатастрофы Ан-148 в Подмосковье

Градоначальник также выразил соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа разбившегося самолета "Саратовских авиалиний". В результате катастрофы погиб 71 человек, большинство пассажиров были жителями Оренбургской области.