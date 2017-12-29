В "Зарядье" объяснили нескромные цены в ресторанах: "Здесь обедает сам Хуснуллин"

29 декабря 2017 г. "Архнадзор" назвал "профанацией года" открытие парка "Зарядье". Сносом года стало разрушение усадьбы Неклюдовой

Сносом года градозащитники назвали снос усадьбы Неклюдовой, парк "Зарядье" сочли профанацией года, а уничтожение фундаментов храма XVI-XVIII веков на Биржевой площади - вандализмом года. Однако не обошлось и без хороших новостей.