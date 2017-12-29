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В "Зарядье" объяснили нескромные цены в ресторанах: "Здесь обедает сам Хуснуллин"
11 февраля 2018 г. | Время публикации 16:05 | Последние изменения 16:12
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Global Look Press
Открытый в прошлом году в центре Москвы парк "Зарядье" продолжает вызывать неоднозначные эмоции у жителей города. Спокойно погулять в нем удается далеко не всем из-за многочисленных недоработок, создающих неудобства для инвалидов и мам с колясками. В то же время цены на посещение местных кружков или на обед в ресторанах на территории парка для простых москвичах остаются заоблачными. Муниципальный депутат Тверского района Марина Грецкая попыталась выяснить причины происходящего у руководства учреждения.

На своей странице в Facebook Грецкая отмечает, что в парке до сих пор практически не работают лифты, не везде есть пандусы. Сиденья в "Зарядье" сделаны без спинок, пожилые люди нормально сидеть на них попросту не могут. Билет в музей на территории парка можно купить только при наличии банковской карты, никакой информации о льготах для различных категорий граждан там не приводится.

"Мы так не увидели директора и зама, которым хотелось задать несколько вопросов, все вдруг оказались в отпусках. Но начальник охраны, думаю, что это был именно он, начал с наезда: "А вы знаете, кто здесь в ресторанах обедает? Сам Хуснуллин!" Ну типа, кто вы такие все тут. Я говорю, замечательно, вот буду рада познакомиться с ним, есть вопросы по "Зарядью", - пишет муниципальный депутат.

Грецкая обратила внимание собеседника на то, что занятия в кружках по актерскому мастерству, тележурналистике, эстрадному пению, операторскому искусству и монтажу, пластилиновой и кукольной анимации стоят крайне дорого: за четыре занятия нужно выложить 6500 рублей, за 16 - 22000, причем никаких сертификатов после окончания обучения не выдается. Она также возмутилась "скромными" ценами в ресторанах. "Нам ответили, что в основном здесь люди богатые отдыхают. Да? А мы вот думали, что все", - заключила депутат.



Напомним, в январе дизайнер Артемий Лебедев написал гневный пост с критикой "вахтерской политики" парка "Зарядье". Его возмутило большое количество заборов и ограждений в парке. "Тревога! Два нарушителя прорвались на мост с неправильной стороны! Ведь охранники решили, что входить на мост можно слева! А эти **** прутся как ни в чем не бывало справа! Три урны слева и два забора справа им не смогли противостоять!" - саркастически отметил Лебедев.

В прошлом году стилистка из Санкт-Петербурга Юлия Журавлева рассказала о том, что на входе в парк полицейский попросил ее показать содержимое сумочки и нашел внутри пакет с таблеткой, украшенной черепами. Стилист уверяла, что наркотик подбросил сам страж порядка: по факту инцидента была проведена служебная проверка, по итогам которой сообщалось, что полицейские "не приняли мер к надлежащему оформлению инцидента" и были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Ранее "Архнадзор" признал парк "Зарядье" профанацией года. По мнению градозащитников, огромные объемы нового "хай-тековского" строительства в охранной зоне Кремля искажают восприятие, перекрывают исторические панорамы и заслоняют собой сохранившиеся памятники архитектуры. Сам парк лишен каких-либо связей с историей места, если не считать "крохотного в масштабах всего комплекса историко-археологического музея". А основными ценностями "парка" объявлено то, что находится за его пределами и не имеет к нему отношения - виды на Кремль, собор Василия Блаженного и ближайшие окрестности.
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