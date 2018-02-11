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Собянин пообещал оказать любую помощь МЧС и Минтрансу после авиакатастрофы Ан-148 в Подмосковье
11 февраля 2018 г. | Время публикации 17:15 | Последние изменения 17:25
Рубрики: Происшествия  
 
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти готовы оказать любую помощь МЧС и Минтрансу в связи с катастрофой самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Подмосковье. Градоначальник также выразил соболезнования всем, кого затронула эта трагедия.

"Выражаю соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа "Саратовских авиалиний". Предложили МЧС, Минтрансу любую необходимую помощь, в том числе московских медучреждений и социальных служб", - написал Собянин на своей странице в Twitter.



Соболезнования в связи с произошедшим выразил и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Подмосковье", - сообщила пресс-служба администрации губернатора и правительства региона (цитата по "Интерфаксу").

Пассажирский самолет "Саратовских авиалиний" потерпел крушение после вылета из Домодедово в Орск, воздушное судно разбилось в районе деревни Аргуново. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Шансов выжить у них не было.

Президент России Владимир Путин поручил правительству расследовать причины авиакатастрофы. Он также дал поручения соответствующим ведомствам по проведению необходимых поисковых работ. Глава государства выразил глубокие соболезнования всем тем, кто потерял родных и близких в этой катастрофе.
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