Собянин пообещал оказать любую помощь МЧС и Минтрансу после авиакатастрофы Ан-148 в Подмосковье

Выражаю соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа "Саратовских авиалиний". Предложили МЧС, Минтрансу любую необходимую помощь, в том числе московских медучреждений и социальных служб.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 11 февраля 2018 г.