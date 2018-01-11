

Жители Красногорска просят не застраивать территорию горнолыжной базы Рубрики: Областная инфраструктура

Moscow-Live.ru



Черневская поляна, которую называют "западными легкими" Москвы, давно стала любимым местом прогулок и семейного отдыха жителей Красногорска. В начале 1970-х там появился горнолыжный спуск, который пришел в запустение после того, как в 2013 году новые хозяева земель стали требовать у местной лыжной секции огромную арендную плату.



Теперь жители просят местную администрацию восстановить подъемник: в хорошую зимнюю погоду сюда приходит множество желающих покататься на лыжах и санях. Однако недавно была обнародована карта, на которой земли поляны "нарезаны" для очередной застройки.



Впрочем, в администрации Красногорска отмечают, что у этой земли несколько владельцев, и варианты использования участков еще только обсуждаются. Карта, которая взволновала жильцов, также является предварительной. "Будет трасса, подъемник, в принципе эта территория будет для катания, спортивного отдыха горожан. Из строений там будут некапитальные какие-то сервисные строения: для оборудования, для переодевания", — заявил начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации Красногорска Артем Нагорный. Обновленную горнолыжную трассу открыть уже в феврале.



Жители Подмосковья пытаются спасти Черневскую горку, где ранее работала доступная горнолыжная база, но у земли появились новые хозяева, а трассы и подъемники пришли в запустение. Теперь люди опасаются застройки природного уголка, который уже оказался в кольце высотных домов, сообщают "Вести" Черневская поляна, которую называют "западными легкими" Москвы, давно стала любимым местом прогулок и семейного отдыха жителей Красногорска. В начале 1970-х там появился горнолыжный спуск, который пришел в запустение после того, как в 2013 году новые хозяева земель стали требовать у местной лыжной секции огромную арендную плату.Теперь жители просят местную администрацию восстановить подъемник: в хорошую зимнюю погоду сюда приходит множество желающих покататься на лыжах и санях. Однако недавно была обнародована карта, на которой земли поляны "нарезаны" для очередной застройки.Впрочем, в администрации Красногорска отмечают, что у этой земли несколько владельцев, и варианты использования участков еще только обсуждаются. Карта, которая взволновала жильцов, также является предварительной. "Будет трасса, подъемник, в принципе эта территория будет для катания, спортивного отдыха горожан. Из строений там будут некапитальные какие-то сервисные строения: для оборудования, для переодевания", — заявил начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации Красногорска Артем Нагорный. Обновленную горнолыжную трассу открыть уже в феврале.



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