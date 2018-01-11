

СМИ: недавний пожар в торговом центре "Гранд Плюс" на северо-востоке Москвы произошел из-за подрыва Рубрики: Происшествия

bsait.ru



По его словам, в результате расследования выяснилось, что неизвестный, "имея умысел на уничтожение чужого имущества, путем взрыва уничтожил помещение первого этажа ТЦ "Гранд Плюс". Материальный ущерб составил 15 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества, устанавливается личность преступника.



Об умышленном взрыве сообщает и телеканал



Инцидент произошел ночью 8 января на улице Лескова. Охранник при осмотре камер наблюдения услышал громкий хлопок в одном из помещений, а после заметил задымление. Пресс-служба столичного управления МЧС сообщала



Пожарные оперативно потушили возгорание, не позволив огню распространиться больше чем на 20 квадратных метров. Информагентства сообщали, что горела мебель, никто не пострадал. Пожар в торговом центре "Гранд Плюс" на северо-востоке столицы 8 января произошел в результате подрыва, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.По его словам, в результате расследования выяснилось, что неизвестный, "имея умысел на уничтожение чужого имущества, путем взрыва уничтожил помещение первого этажа ТЦ "Гранд Плюс". Материальный ущерб составил 15 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества, устанавливается личность преступника.Об умышленном взрыве сообщает и телеканал "360" , также со ссылкой на источник в правоохранительных органах. С заявлением в полицию обратился охранник, который рассказал, что около 3:00 ночи неизвестный взорвал магазин на первом этаже.Инцидент произошел ночью 8 января на улице Лескова. Охранник при осмотре камер наблюдения услышал громкий хлопок в одном из помещений, а после заметил задымление. Пресс-служба столичного управления МЧС сообщала РИАМО , что в самом ТЦ возгорания не было, а небольшой пожар произошел в административном кирпичном здании из трех этажей за торговым центром.Пожарные оперативно потушили возгорание, не позволив огню распространиться больше чем на 20 квадратных метров. Информагентства сообщали, что горела мебель, никто не пострадал.



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