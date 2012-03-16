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На подмосковном поле нашли надпись "Господи, помоги России", которую видно из космоса
11 января 2018 г. | Время публикации 14:11 | Последние изменения 15:30
Рубрики: Областная инфраструктура  
 
Google Maps
Авторы телеграм-канала "Код Дурова" обнаружили, что на поле, расположенном недалеко от села Рождествено в районе Митино, сделана огромная надпись "Господи, помоги России". Надпись настолько большая, что ее видно на спутниковых картах Google и "Яндекс". На Google Maps объект отмечен как туристический.

Как указано на сайте WikiMapia, надпись появилась на поле весной 2016 года. Ее сделали местные активисты, выступающие против застройки долины реки Сходня, которая располагается неподалеку.

В 2014 году активист движения "Спасем долину реки Сходня" по имени Андрей выкопал на поле рядом с селом Рождествено оставил послание президенту — "Путин, помоги Сходне". Надпись появилась на картах Google в 2015 году, и в течение года активист ухаживал за полем, чтобы буквы было видно. Однако это не помогло — в 2016 году на месте надписи начали строить жилой комплекс "Мир Митино".

Автор предыдущей надписи Андрей Финоченко подтвердил "Московскому комсомольцу", что надпись "Господи, помоги России" также сделал он. По словам активиста, он задумал сделать надпись на поле, когда на месте обращения к Путину начали строить жилой комплекс. "Я очень много труда вложил в надпись. Рыл каждый день после работы на заводе в течение полутора месяцев", - пояснил он. В то же время он заявил, что в случае ликвидации новой надписи не намерен делать третью по счету.

Напомним, в 2012 году экологи заявили, что экосистема долины Сходни может быть безвозвратно разрушена из-за застройки правого берега реки со стороны Химок. Один из планов застройки предусматривал заключение реки в бетонные берега. Специалисты заявили, что это приведет к необратимым последствиям: вода от камня будет нагреваться, начнут расти сине-зеленые водоросли, которые очень ядовиты и грозят гибелью редких видов рыб. В итоге Сходня будет обречена превратиться в сточную канаву: выступления местных активистов и обращение их в органы власти остались без ответа. Активистам удалось обратить на проблему внимание тогдашнего президента Дмитрия Медведева, однако когда его сменил Владимир Путин, стройка возобновилась.
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