На подмосковном поле нашли надпись "Господи, помоги России", которую видно из космоса

8 августа 2012 г. Экологи бьют тревогу из-за строительства в долине реки Сходни

Уникальная экосистема реки Сходни может быть безвозвратно разрушена из-за застройки правого берега со стороны Химок. Стройка была приостановлена после того, как на нее обратил внимание Дмитрий Медведев, но теперь возобновлена.