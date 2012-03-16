На подмосковном поле нашли надпись "Господи, помоги России", которую видно из космоса

Авторы телеграм-канала "Код Дурова" обнаружили
, что на поле, расположенном недалеко от села Рождествено в районе Митино, сделана огромная надпись "Господи, помоги России". Надпись настолько большая, что ее видно на спутниковых картах Google и "Яндекс". На Google Maps объект отмечен как туристический.
Как указано на сайте WikiMapia
, надпись появилась на поле весной 2016 года. Ее сделали местные активисты, выступающие против застройки долины реки Сходня, которая располагается неподалеку.
В 2014 году активист движения "Спасем долину реки Сходня" по имени Андрей выкопал на поле рядом с селом Рождествено оставил послание президенту — "Путин, помоги Сходне". Надпись появилась на картах Google в 2015 году, и в течение года активист ухаживал за полем, чтобы буквы было видно. Однако это не помогло — в 2016 году на месте надписи начали строить жилой комплекс "Мир Митино".
Автор предыдущей надписи Андрей Финоченко подтвердил "Московскому комсомольцу"
, что надпись "Господи, помоги России" также сделал он. По словам активиста, он задумал сделать надпись на поле, когда на месте обращения к Путину начали строить жилой комплекс. "Я очень много труда вложил в надпись. Рыл каждый день после работы на заводе в течение полутора месяцев", - пояснил он. В то же время он заявил, что в случае ликвидации новой надписи не намерен делать третью по счету.
Напомним, в 2012 году экологи заявили, что экосистема долины Сходни может быть безвозвратно разрушена
из-за застройки правого берега реки со стороны Химок. Один из планов застройки предусматривал заключение реки в бетонные берега. Специалисты заявили, что это приведет к необратимым последствиям: вода от камня будет нагреваться, начнут расти сине-зеленые водоросли, которые очень ядовиты и грозят гибелью редких видов рыб. В итоге Сходня будет обречена превратиться в сточную канаву: выступления местных активистов и обращение их в органы власти остались без ответа. Активистам удалось обратить на проблему внимание тогдашнего президента Дмитрия Медведева, однако когда его сменил Владимир Путин, стройка возобновилась.