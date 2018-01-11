Мосгоризбирком назвал условия для проведения референдума о слиянии районов Люблино и Марьино в день выборов

Председатель Мосгоризбиркома (МГИК) Валентин Горбунов подтвердил, что референдум
по вопросу объединения двух столичных районов Люблино и Марьино действительно может состояться в день выборов президента России 18 марта. Для этого, впрочем, организаторам голосования потребуется преодолеть немалое количество юридических преград за весьма короткий срок - до конца текущего месяца.
"Муниципальное собрание признало вопрос инициативной группы
соответствующим законодательству. Теперь комиссия по референдуму, полномочия которой будет исполнять территориальная избирательная комиссия, должна зарегистрировать инициативную группу по проведению референдума", - сообщил Горбунов "Интерфаксу"
.
Он добавил, что необходимая для референдума процедура достаточно длительная. "Инициативная группа после
регистрации должна открыть специальный банковский счет, изготовить подписные листы, затем приступить к сбору подписей. Если с документами и подписными листами все будет в порядке, то совет муниципального округа должен назначить дату проведения референдума", - рассказал председатель МГИК.
По его словам, голосование по вопросу референдума должно произойти не позднее, чем за 45 дней после официального опубликования решения о проведении референдума. "Теоретически, по законодательству, если все необходимые действия (сбор подписей в поддержку референдума, решение местных депутатов о проведении референдума и соответствующей публикации) произойдут до конца января, то референдум может пройти в день выборов президента. Но не обязательно референдум проводить именно в этот день, можно в другой", - заявил Горбунов, отметив, что районы Марьино и Люблино географически "разделяет лишь одна улица".
Как сообщалось ранее, совет депутатов муниципального округа Марьино в Москве решил вынести на местный референдум вопрос о возможности объединения районов Марьино и Люблино. Источник "Медиазоны" рассказывал, что референдум планируется провести в день президентских выборов 18 марта.
Вынесенный на референдум вопрос сформулирован так: "Считаете ли вы необходимым, чтобы органы местного самоуправления выступили с инициативой об объединении муниципальных округов Марьино и Люблино в муниципальный округ Марьинский?"
Ранее мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман предположил в своем видеоблоге, что референдумы по разным вопросам в день выборов могут назначить по всей России для повышения явки. Впрочем, газета "Коммерсант" писала, что регионы действительно собирались проводить референдумы 18 марта, но сейчас отказываются от этого.