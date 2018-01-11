Мосгоризбирком назвал условия для проведения референдума о слиянии районов Люблино и Марьино в день выборов Рубрики: Общество

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов | Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов | mosgorizbirkom.ru



"Муниципальное собрание признало вопрос инициативной группы соответствующим законодательству. Теперь комиссия по референдуму, полномочия которой будет исполнять территориальная избирательная комиссия, должна зарегистрировать инициативную группу по проведению референдума", - сообщил Горбунов



Он добавил, что необходимая для референдума процедура достаточно длительная. "Инициативная группа после регистрации должна открыть специальный банковский счет, изготовить подписные листы, затем приступить к сбору подписей. Если с документами и подписными листами все будет в порядке, то совет муниципального округа должен назначить дату проведения референдума", - рассказал председатель МГИК.



По его словам, голосование по вопросу референдума должно произойти не позднее, чем за 45 дней после официального опубликования решения о проведении референдума. "Теоретически, по законодательству, если все необходимые действия (сбор подписей в поддержку референдума, решение местных депутатов о проведении референдума и соответствующей публикации) произойдут до конца января, то референдум может пройти в день выборов президента. Но не обязательно референдум проводить именно в этот день, можно в другой", - заявил Горбунов, отметив, что районы Марьино и Люблино географически "разделяет лишь одна улица".



Как сообщалось ранее, совет депутатов муниципального округа Марьино в Москве решил вынести на местный референдум вопрос о возможности объединения районов Марьино и Люблино. Источник "Медиазоны" рассказывал, что референдум планируется провести в день президентских выборов 18 марта.



Вынесенный на референдум вопрос сформулирован так: "Считаете ли вы необходимым, чтобы органы местного самоуправления выступили с инициативой об объединении муниципальных округов Марьино и Люблино в муниципальный округ Марьинский?"



Ранее мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман предположил в своем видеоблоге, что референдумы по разным вопросам в день выборов могут назначить по всей России для повышения явки. Впрочем, газета "Коммерсант" писала, что регионы действительно собирались проводить референдумы 18 марта, но сейчас отказываются от этого. Председатель Мосгоризбиркома (МГИК) Валентин Горбунов подтвердил, что референдум по вопросу объединения двух столичных районов Люблино и Марьино действительно может состояться в день выборов президента России 18 марта. Для этого, впрочем, организаторам голосования потребуется преодолеть немалое количество юридических преград за весьма короткий срок - до конца текущего месяца."Муниципальное собрание признало вопрос инициативной группы соответствующим законодательству. Теперь комиссия по референдуму, полномочия которой будет исполнять территориальная избирательная комиссия, должна зарегистрировать инициативную группу по проведению референдума", - сообщил Горбунов "Интерфаксу" Он добавил, что необходимая для референдума процедура достаточно длительная. "Инициативная группа после регистрации должна открыть специальный банковский счет, изготовить подписные листы, затем приступить к сбору подписей. Если с документами и подписными листами все будет в порядке, то совет муниципального округа должен назначить дату проведения референдума", - рассказал председатель МГИК.По его словам, голосование по вопросу референдума должно произойти не позднее, чем за 45 дней после официального опубликования решения о проведении референдума. "Теоретически, по законодательству, если все необходимые действия (сбор подписей в поддержку референдума, решение местных депутатов о проведении референдума и соответствующей публикации) произойдут до конца января, то референдум может пройти в день выборов президента. Но не обязательно референдум проводить именно в этот день, можно в другой", - заявил Горбунов, отметив, что районы Марьино и Люблино географически "разделяет лишь одна улица".Как сообщалось ранее, совет депутатов муниципального округа Марьино в Москве решил вынести на местный референдум вопрос о возможности объединения районов Марьино и Люблино. Источник "Медиазоны" рассказывал, что референдум планируется провести в день президентских выборов 18 марта.Вынесенный на референдум вопрос сформулирован так: "Считаете ли вы необходимым, чтобы органы местного самоуправления выступили с инициативой об объединении муниципальных округов Марьино и Люблино в муниципальный округ Марьинский?"Ранее мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман предположил в своем видеоблоге, что референдумы по разным вопросам в день выборов могут назначить по всей России для повышения явки. Впрочем, газета "Коммерсант" писала, что регионы действительно собирались проводить референдумы 18 марта, но сейчас отказываются от этого.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 11 января 2018 г. В день президентских выборов в Москве решили провести референдум о слиянии районов Марьино и Люблино

Провести референдум предложила инициативная группа общественной организации "За комфортную среду", имеющей отношение к столичным казачьим обществам. 10 января совет депутатов Марьино провел внеочередное заседание и одобрил проведение референдума.

