Парк Горького потратит 13 миллионов рублей на резиновое солнце и восьмиметровое чучело Масленицы

Дирекция парка имени Горького выделила 13 миллионов рублей на организацию и техническое сопровождение мероприятия "Масленица". Условия соответствующего открытого конкурса опубликованы официальном портале госзакупок
.
Масленичные мероприятия пройдут 17-18 февраля, на празднике москвичей и гостей города встретит светящийся резиновый арт-объект "Солнце". Он будет установлен между колонн главного входа в парк. Чучело Масленицы высотой до 8 метров разместится на Пушкинской набережной, на территории парка также установят инсталляции "Башня", "Цветы", "Лабиринт" и флаги "Языки пламени".
Проводы зимы пройдут на нескольких интерактивных площадках. Гости парка смогут пострелять из гигантской рогатки, посоревноваться в беге в мешках и перетягивании каната, сыграть в шахматы, крестики-нолики, домино, скрамбл, петанк и боулинг, послушать выступления популярных артистов на сцене, установленной на Пушкинской набережной.
Сумма, предназначенная для проведения праздника, может свидетельствовать о возможных нецелевых тратах, в которых неоднократно обвиняли руководство парка. В конце августа был обнаружен тендер на строительство на пруду парка Горького домика для лебедей
: стартовая цена этого лота составила более 4,2 миллиона рублей.
Депутат Госдумы Валерий Рашкин просил Генпрокуратуру и Следственный комитет проверить тендер, отметив, что домик для лебедей обходится "по цене московской квартиры". В ответе московской прокуратуры говорится, что парк финансирует постройку из собственных средств, нынешнее убежище для лебедей сильно изношено, а ремонт "экономически нецелесообразен"
.
А 3 декабря Рашкин предложил главе ФАС Игорю Артемьеву и генеральному прокурору Юрию Чайке проверить ситуацию вокруг новогодней елки в парке. В ноябре парк заказал установку зеркальной новогодней елки
, которая представляет собой куб с контуром ели посередине, сделанный из лайтбоксов со светодиодной подсветкой, стоимостью 12,7 миллионов рублей. При этом возведение, украшение и демонтаж елки на Соборной площади Кремля оцениваются в 5,9 миллиона рублей. Кроме того, депутат указал на то, что детальное описание елки в конкурсной документации может свидетельствовать о том, что документация была составлена для конкретной конструкции. О результатах проверки не сообщалось.