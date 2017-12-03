Парк Горького потратит 13 миллионов рублей на резиновое солнце и восьмиметровое чучело Масленицы

4 декабря 2017 г. Прокуратура разрешила парку Горького строить новый домик для лебедей по цене квартиры

Домик на Малом Голицынском пруду обойдется парку Горького почти в 4 миллиона рублей. Депутат Госдумы Валерий Рашкин, возмутившись столь высокой ценой, просил проверить тендер. Прокуратура не нашла ничего криминального.