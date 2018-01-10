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Замначальника "Матросской Тишины" уволили после скандала с VIP-камерами
11 января 2018 г. | Время публикации 09:59 | Последние изменения 13:15
Рубрики: Общество  
 
© РИА Новости / Валерий Мельников
Замначальника московского следственного изолятора "Матросская Тишина" лишился должности после проверки информации о камерах для "привилегированных" арестантов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Еще три сотрудника оперативного отдела СИЗО привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Материалы по выявленным нарушениям переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, отмечается в сообщении. Проверки в "Матросской Тишине" продолжаются, добавили в пресс-бюро. Накануне сообщалось, что прокуратура Москвы поставила вопрос о привлечении сотрудников СИЗО к уголовной ответственности по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) после публикаций о "VIP-камерах".

В декабре журналист газеты "Московский комсомолец" и зампред Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева рассказала, что по соседству с корпусом "Матросской Тишины", где заключенные содержатся в невыносимых антисанитарных условиях, находятся "VIP-камеры", включая одну люксовую - с огромным телевизором и забитым деликатесами холодильником.

Руководство "Матросской Тишины" после статьи Меркачевой начало подселять в "элитные" камеры обычных подсудимых и убирать из них следы роскошной жизни. В СИЗО также прошли проверки, по результатам одной из них прокуратура Москвы вынесла начальнику столичного управления ФСИН два представления об устранении нарушений. При этом в прокуратуре отметили, что никаких VIP-камер в "Матросской Тишине" не выявлено, а нарушения касаются лишь разницы между обычными и отремонтированными камерами.

Вместе с тем пятерым самым активным членам наблюдательной комиссии, включая Меркачеву, запретили посещать "Матросскую тишину" и расположенный на той же территории "Кремлевский централ". По словам журналистки, следователь столичного управления СК РФ обосновал запрет тем, что пятеро членов ОНК проходят свидетелями по делу их коллеги Дениса Нибиуллина, который содержится в "Кремлевском централе" по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
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