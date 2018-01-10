Замначальника "Матросской Тишины" уволили после скандала с VIP-камерами

10 января 2018 г. Прокуратура Москвы требует уголовного дела против сотрудников "Матросской Тишины", хотя и не увидела там VIP-камер

Прокуратура Москвы поставила вопрос о привлечении к уголовной ответственности сотрудников СИЗО после проверки публикаций об "элитных" камерах. При этом в ведомстве отрицают наличие таких камер, уточняя, что речь идет лишь о разнице между обычными и отремонтированными.