Противники скандальной стройки пришли к Кремлю после обещания застройщика не бить их до выборов

13 ноября 2017 г. Нанятые застройщиком неизвестные избили участников "народного схода" на улице Кравченко

11 ноября на улице Кравченко состоялся народный сход, вскоре после которого застройщик подогнал к стройплощадке грузовик и начал разгрузку труб. На возмущенных жителей напали неизвестные, привезенные из Московской области.