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Противники скандальной стройки пришли к Кремлю после обещания застройщика не бить их до выборов
11 января 2018 г. | Время публикации 13:37 | Последние изменения 15:28
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Рупор Москвы / YouTube
Участника протестов против скандального строительства жилого комплекса на детской площадке на улице Кравченко, 16 в Москве задержали за одиночный пикет возле Кремля. 10 января молодой человек стоял на Красной площади с плакатом "Жителей улицы Кравченко застройщик ЖСК "Учительский дом" обещал до выборов президента не бить".

На плакате также был размещен QR-код со ссылкой на видео разговора активиста Константина Алтухова, известного как Паркмен, с представителем застройщика Алексеем Белозеровым, который и заявил, что полиция якобы запретила применять насилие в отношении противников стройки до мартовских выборов. В связи с этим противники стройки записали у стен Кремля видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, задав вопрос, что с ними будет после выборов.

Задержанного на Красной площади Ивана Климова отпустили после составления административного протокола о "нарушении установленного порядка пикетирования", сообщает ОВД-Инфо.

В Twitter Климова сообщается, что он является председателем совета регионального отделения Трудовой партии России в Республике Татарстан. Заинтересоваться стройкой на улице Кравченко в Москве его побудила аналогичная ситуация в Казани, пояснил активист на своем сайте. Там жителям удалось отстоять детскую площадку и добиться ее восстановления.

В ноябрьском расследовании Климова о стройке на Кравченко говорится, что ЖСК "Учительский дом" образовался еще в 2004 году. Жителями нового комплекса должны стать учителя-очередники и работники образования, занимающие общую жилую площадь не более 18 квадратных метров на каждого члена семьи. Однако, по данным активиста, строительство на самом деле лоббируется чиновниками.

В частности, Климов обнаружил прямую связь компании-проектировщика и генподрядчика с бывшим оренбургским депутатом от "Единой России" Александром Соляником. А технический заказчик строительства, предположительно, является его сыном. "По удивительному совпадению, в Москве есть один высокопоставленный выходец из Оренбуржья, связанный с образованием - это глава Департамента образования города Москвы Исаак Иосифович Калина", - отмечается в расследовании.

Кроме того, по данным активиста, участок на улице Кравченко предоставлялся без проведения торгов, так как строительство было признано "масштабным инвестиционным проектом". А положительные заключения экспертизы на проект были выданы незаконно, говорится в материале.

Активное противостояние жителей улицы Кравченко с представителями застройщика развернулось в сентябре 2017 года. Охранники стройки избивали протестующих. Для борьбы с несогласными привозились и специально нанятые люди.

Активист Константин Алтухов перегородил въезд на стройку "Газелью", которая стоит там и сейчас. В машине есть свет, тепло, умывальник и спальное место - на площадке постоянно дежурят местные жители. По словам Алтухова, перед Новым годом представитель застройщика Алексей Белозеров предложил выкупить "Газель" за вознаграждение в "несколько раз выше рыночной стоимости" машины. Активист записал разговор и выложил в YouTube.

Выдержки из довольно откровенной беседы широко разошлись по интернету, особенно заявление Белозерова о том, что до выборов бить противников стройки нельзя. "Понимаете, да, вот мне либо людей убивать, либо купить. У меня нет других путей. Но нельзя сейчас бить никого. <...> Сейчас начались выборы, исходя из этого, милиция сказала: покуда выборы, мы разгонять не можем. После выборов - легко, а вот до выборов нельзя. ОМОН не впрягается, Росгвардия не впрягается - вот и вся история", - заявил собеседник Алтухова из видео.

Присутствует ненормативная лексика
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