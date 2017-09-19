Противники скандальной стройки пришли к Кремлю после обещания застройщика не бить их до выборов

Участника протестов против скандального строительства жилого комплекса на детской площадке на улице Кравченко, 16 в Москве задержали за одиночный пикет возле Кремля. 10 января молодой человек стоял на Красной площади с плакатом "Жителей улицы Кравченко застройщик ЖСК "Учительский дом" обещал до выборов президента не бить".
На плакате также был размещен QR-код со ссылкой на видео разговора активиста Константина Алтухова, известного как Паркмен, с представителем застройщика Алексеем Белозеровым, который и заявил, что полиция якобы запретила применять насилие в отношении противников стройки до мартовских выборов. В связи с этим противники стройки записали у стен Кремля видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, задав вопрос, что с ними будет после выборов.
Задержанного на Красной площади Ивана Климова отпустили после составления административного протокола о "нарушении установленного порядка пикетирования", сообщает ОВД-Инфо.
В Twitter Климова сообщается, что он является председателем совета регионального отделения Трудовой партии России в Республике Татарстан. Заинтересоваться стройкой на улице Кравченко в Москве его побудила аналогичная ситуация в Казани, пояснил активист на своем сайте. Там жителям удалось отстоять детскую площадку и добиться ее восстановления.
В ноябрьском расследовании Климова о стройке на Кравченко говорится, что ЖСК "Учительский дом" образовался еще в 2004 году. Жителями нового комплекса должны стать учителя-очередники и работники образования, занимающие общую жилую площадь не более 18 квадратных метров на каждого члена семьи. Однако, по данным активиста, строительство на самом деле лоббируется чиновниками.
В частности, Климов обнаружил прямую связь компании-проектировщика и генподрядчика с бывшим оренбургским депутатом от "Единой России" Александром Соляником. А технический заказчик строительства, предположительно, является его сыном. "По удивительному совпадению, в Москве есть один высокопоставленный выходец из Оренбуржья, связанный с образованием - это глава Департамента образования города Москвы Исаак Иосифович Калина", - отмечается в расследовании.
Кроме того, по данным активиста, участок на улице Кравченко предоставлялся без проведения торгов, так как строительство было признано "масштабным инвестиционным проектом". А положительные заключения экспертизы на проект были выданы незаконно, говорится в материале.
Активное противостояние жителей улицы Кравченко с представителями застройщика развернулось в сентябре 2017 года. Охранники стройки избивали протестующих. Для борьбы с несогласными привозились и специально нанятые люди.
Активист Константин Алтухов перегородил въезд на стройку "Газелью", которая стоит там и сейчас. В машине есть свет, тепло, умывальник и спальное место - на площадке постоянно дежурят местные жители. По словам Алтухова, перед Новым годом представитель застройщика Алексей Белозеров предложил выкупить "Газель" за вознаграждение в "несколько раз выше рыночной стоимости" машины. Активист записал разговор и выложил в YouTube.
Выдержки из довольно откровенной беседы широко разошлись по интернету, особенно заявление Белозерова о том, что до выборов бить противников стройки нельзя. "Понимаете, да, вот мне либо людей убивать, либо купить. У меня нет других путей. Но нельзя сейчас бить никого. <...> Сейчас начались выборы, исходя из этого, милиция сказала: покуда выборы, мы разгонять не можем. После выборов - легко, а вот до выборов нельзя. ОМОН не впрягается, Росгвардия не впрягается - вот и вся история", - заявил собеседник Алтухова из видео.
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.