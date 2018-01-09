Районов с пятиэтажками не оказалось в лидерах криминальной статистики Москвы вопреки утверждениям чиновников Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



Согласно статистике зарегистрированных преступлений с сайтов районных отделов МВД, больше всего преступлений за 2016 год, когда в мэрии якобы начали активно заниматься вопросом реновации, произошло в Марьино, где пятиэтажек нет вообще. На втором месте - Пресненский район с 53 пятиэтажками. Кузьминки же, где расположены 272 "хрущевки", занимают только восьмую строчку. Помимо них из пятиэтажных районов в список наиболее криминальных входит только Люблино.



Среди лидеров по уровняю преступности (числу преступлений на 10 тысяч жителей) пятиэтажных районов тоже нет, отмечает издание. Первые три строчки занимают Якиманка, Красносельский и Мещанский районы. Из них пятиэтажки под снос есть только в Красносельском - семь домов. Кузьминки, Перово и Богородское, где планируется снести больше всего домов, занимают по уровню преступности только 55-е, 72-е и 81-е места.



Москвичей слова чиновников о том, что пятиэтажки населяют люди с "низким социальным статусом" возмутили. Муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина даже предложила жителям сносимых домов устроить в соцсетях флешмоб: вкратце написать на листке о себе и своих соседях и выложить фотографию с хэштегом #Собянин_как_не_стыдно.









Судя по отклику, флешмоб пока не получил массового распространения. Пользователи Facebook в комментариях считают такой вид протеста несерьезным и выступают за проведение митинга.



О связи между преступностью и реновацией говорил в ноябрьском интервью изданию



Даже если предположить, что чиновники правы насчет доли криминала в пятиэтажных районах, расселять их нужно по-другому, отмечает "Медуза". Не просто переносить "плохих" жильцов в новое место, а распределять среди жильцов благополучных районов, иначе ситуация повторится. Однако в принятых федеральных и московских законах о реновации нет ни слова о подобной сортировке. Журналисты "Медузы" изучили официальную статистику преступности в московских районах и не нашли подтверждения недавним словам чиновников о том, что районы с пятиэтажками лидируют по криминалу . Как писал РБК, это стало одним из поводов для запуска программы реновации.Согласно статистике зарегистрированных преступлений с сайтов районных отделов МВД, больше всего преступлений за 2016 год, когда в мэрии якобы начали активно заниматься вопросом реновации, произошло в Марьино, где пятиэтажек нет вообще. На втором месте - Пресненский район с 53 пятиэтажками. Кузьминки же, где расположены 272 "хрущевки", занимают только восьмую строчку. Помимо них из пятиэтажных районов в список наиболее криминальных входит только Люблино.Среди лидеров по уровняю преступности (числу преступлений на 10 тысяч жителей) пятиэтажных районов тоже нет, отмечает издание. Первые три строчки занимают Якиманка, Красносельский и Мещанский районы. Из них пятиэтажки под снос есть только в Красносельском - семь домов. Кузьминки, Перово и Богородское, где планируется снести больше всего домов, занимают по уровню преступности только 55-е, 72-е и 81-е места.Москвичей слова чиновников о том, что пятиэтажки населяют люди с "низким социальным статусом" возмутили. Муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина даже предложила жителям сносимых домов устроить в соцсетях флешмоб: вкратце написать на листке о себе и своих соседях и выложить фотографию с хэштегом #Собянин_как_не_стыдно.Судя по отклику, флешмоб пока не получил массового распространения. Пользователи Facebook в комментариях считают такой вид протеста несерьезным и выступают за проведение митинга.О связи между преступностью и реновацией говорил в ноябрьском интервью изданию The Village главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. "Криминал, как и любая деятельность, нуждается в месте, где ее осуществляют. Если нет темной подворотни с плохим освещением, потоком людей и отсутствием общественного контроля - не создается почва для развития криминальной среды, бродяжничества, появления бездомных животных и хаотичной свалки. Это все вытекает из планировки, примеров масса", - сказал он, отвечая на вопрос о том, каким образом реновация может "поправить здоровье города".Даже если предположить, что чиновники правы насчет доли криминала в пятиэтажных районах, расселять их нужно по-другому, отмечает "Медуза". Не просто переносить "плохих" жильцов в новое место, а распределять среди жильцов благополучных районов, иначе ситуация повторится. Однако в принятых федеральных и московских законах о реновации нет ни слова о подобной сортировке.



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