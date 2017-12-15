Жителей дома в Хорошево-Мневниках, сносимого по реновации и ради метро, выживают в новостройку со "скотскими" условиями Рубрики: Общество

Activatica



В кратчайшие сроки москвичей выселяют в новостройку на Карамышевской набережной, 60 и создают условия для вынужденного и максимально быстрого переселения: по всему дому демонтировали видеонаблюдение, а дом 20 корпус 1 отрезали от интернета и телевизионной антенны. Дома на проспекте Маршала Жукова сносят в спешном порядке и выселяют людей в кратчайшие сроки ради строительства очередной станции метро. Эти же адреса попали



После того, как первые переселенцы переехали на новое место, давление на оставшихся усилилось. По подъездам стали ходить неизвестные люди со связками ключей, которые подбирают ключи. А ночью к жильцам могут заявиться некие "представители "Жилищника" с требованием выселяться. При этом никаких документов никто из них не предъявляет.



Коммунальное варварство меж тем продолжается: кодовые замки силой срывали с доводчика, а из пустых квартир выносилось все, что можно продать: сантехнику, ванные, оконные решетки. В доме срезались балконные решетки, снимались пластиковые окна. Дом намеренно выстуживается, в пустующих квартирах круглосуточно открыты окна и форточки. Кроме того, в одной из квартир на первом этаже поселилась целая компания мародеров, вход к которым охраняет сторожевая собака. Впрочем, народный сход спугнул мародеров: сотрудники ОВД Хорошево-Мневники приняли заявления от жителей и пообещали проверить квартиру.



Переселение, как выяснилось, тоже не решает проблем. Как рассказал один из переселенцев Павел Мороз, смотровой ордер ему был выписан на фамилию несуществующего "Морозова". Мужчина обратился в департамент городского имущества (ДГИ), чтобы ему переписали смотровой ордер, в ответ на что ему посоветовали "не париться и зачеркнуть лишние буквы".



По мнению участников схода, в ордерах, выданных ДГИ, намеренно делаются ошибки. "Когда нас стали переселять, я впервые столкнулся с информационным вакуумом, когда тебе не показывают ни одного документа на дом. Когда я в ДГИ задаю банальный вопрос – а из какого материала построен этот дом, мне говорят: "а вам это не надо знать", - рассказал Мороз телеканалу



Условия в новых квартирах, по его словам, "скотские". Жилая площадь больше на 13-15 метров за счет коридора, ванной и балкона, однако в самих квартирах, по словам переселенцев, невозможно жить. В ванных комнатах, где не хватило плитки на пол, частично лежит линолеум без всяких стяжек, в окнах треснувшие стекла, а пол неровный из-за усадки. "Застройщик реагирует очень лениво, надо по много раз бегать, просить устранить эти недоделки, которые у меня устранять нет ни сил, ни финансовых возможностей. Переезд нас шокировал", - рассказала жительница дома Наталья Шумская.



"Уже вложил в ремонт миллион рублей. Мне положена компенсация 750 тысяч рублей, но этих денег, если дадут, хватит только на отделку ванной комнаты. В квартире дыбом стоит линолеум, там нужно полностью делать ремонт, иначе просто невозможно жить, - заявил один из участников схода, заслуженный архитектор Российской Федерации Виктор Левочкин. - Поэтому я делаю ремонт за свой счет в новой квартире, а живу вынужденно здесь".



О том, что никакой "повышенной комфортности" и "улучшенной отделки" в новых домах нет, говорят и другие участники схода. По мнению протестующих, дома включили в программу реновации только для того, чтобы не платить компенсацию за отсутствие нормального ремонта в квартирах для переселенцев. Альтернативные варианты переселения, которые предлагают жильцам, касаются одного и того же дома.



Жители квартир в доме 20 корпус 1 и доме 22 корпус 2 на проспекте Маршала Жукова отказываются выезжать из своих пятиэтажек: по их словам, в новых квартирах невозможно жить, и им требуется ремонт. Москвичи провели стихийный народный сход, чтобы заявить о несогласии с политикой принудительного переселения. Об этом сообщается Activatica.Org В кратчайшие сроки москвичей выселяют в новостройку на Карамышевской набережной, 60 и создают условия для вынужденного и максимально быстрого переселения: по всему дому демонтировали видеонаблюдение, а дом 20 корпус 1 отрезали от интернета и телевизионной антенны. Дома на проспекте Маршала Жукова сносят в спешном порядке и выселяют людей в кратчайшие сроки ради строительства очередной станции метро. Эти же адреса попали и в программу реновации После того, как первые переселенцы переехали на новое место, давление на оставшихся усилилось. По подъездам стали ходить неизвестные люди со связками ключей, которые подбирают ключи. А ночью к жильцам могут заявиться некие "представители "Жилищника" с требованием выселяться. При этом никаких документов никто из них не предъявляет.Коммунальное варварство меж тем продолжается: кодовые замки силой срывали с доводчика, а из пустых квартир выносилось все, что можно продать: сантехнику, ванные, оконные решетки. В доме срезались балконные решетки, снимались пластиковые окна. Дом намеренно выстуживается, в пустующих квартирах круглосуточно открыты окна и форточки. Кроме того, в одной из квартир на первом этаже поселилась целая компания мародеров, вход к которым охраняет сторожевая собака. Впрочем, народный сход спугнул мародеров: сотрудники ОВД Хорошево-Мневники приняли заявления от жителей и пообещали проверить квартиру.Переселение, как выяснилось, тоже не решает проблем. Как рассказал один из переселенцев Павел Мороз, смотровой ордер ему был выписан на фамилию несуществующего "Морозова". Мужчина обратился в департамент городского имущества (ДГИ), чтобы ему переписали смотровой ордер, в ответ на что ему посоветовали "не париться и зачеркнуть лишние буквы".По мнению участников схода, в ордерах, выданных ДГИ, намеренно делаются ошибки. "Когда нас стали переселять, я впервые столкнулся с информационным вакуумом, когда тебе не показывают ни одного документа на дом. Когда я в ДГИ задаю банальный вопрос – а из какого материала построен этот дом, мне говорят: "а вам это не надо знать", - рассказал Мороз телеканалу "Дождь" Условия в новых квартирах, по его словам, "скотские". Жилая площадь больше на 13-15 метров за счет коридора, ванной и балкона, однако в самих квартирах, по словам переселенцев, невозможно жить. В ванных комнатах, где не хватило плитки на пол, частично лежит линолеум без всяких стяжек, в окнах треснувшие стекла, а пол неровный из-за усадки. "Застройщик реагирует очень лениво, надо по много раз бегать, просить устранить эти недоделки, которые у меня устранять нет ни сил, ни финансовых возможностей. Переезд нас шокировал", - рассказала жительница дома Наталья Шумская."Уже вложил в ремонт миллион рублей. Мне положена компенсация 750 тысяч рублей, но этих денег, если дадут, хватит только на отделку ванной комнаты. В квартире дыбом стоит линолеум, там нужно полностью делать ремонт, иначе просто невозможно жить, - заявил один из участников схода, заслуженный архитектор Российской Федерации Виктор Левочкин. - Поэтому я делаю ремонт за свой счет в новой квартире, а живу вынужденно здесь".О том, что никакой "повышенной комфортности" и "улучшенной отделки" в новых домах нет, говорят и другие участники схода. По мнению протестующих, дома включили в программу реновации только для того, чтобы не платить компенсацию за отсутствие нормального ремонта в квартирах для переселенцев. Альтернативные варианты переселения, которые предлагают жильцам, касаются одного и того же дома.



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 15 декабря 2017 г. Жители дома, оказавшегося сразу в двух программах сноса, готовятся защищать свои квартиры с травматами

Чиновники, игнорируя прописанные в законах нормы, пытаются вынудить собственников жилья в доме на улице Маршала Жукова спешно покинуть здание. Сами горожане даже не могут точно понять, по какой именно программе их сносят.

