Жителей дома в Хорошево-Мневниках, сносимого по реновации и ради метро, выживают в новостройку со "скотскими" условиями

Жители квартир в доме 20 корпус 1 и доме 22 корпус 2 на проспекте Маршала Жукова отказываются выезжать из своих пятиэтажек: по их словам, в новых квартирах невозможно жить, и им требуется ремонт. Москвичи провели стихийный народный сход, чтобы заявить о несогласии с политикой принудительного переселения. Об этом сообщается Activatica.Org
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В кратчайшие сроки москвичей выселяют в новостройку на Карамышевской набережной, 60 и создают условия для вынужденного и максимально быстрого переселения: по всему дому демонтировали видеонаблюдение, а дом 20 корпус 1 отрезали от интернета и телевизионной антенны. Дома на проспекте Маршала Жукова сносят в спешном порядке и выселяют людей в кратчайшие сроки ради строительства очередной станции метро. Эти же адреса попали и в программу реновации
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После того, как первые переселенцы переехали на новое место, давление на оставшихся усилилось. По подъездам стали ходить неизвестные люди со связками ключей, которые подбирают ключи. А ночью к жильцам могут заявиться некие "представители "Жилищника" с требованием выселяться. При этом никаких документов никто из них не предъявляет.
Коммунальное варварство меж тем продолжается: кодовые замки силой срывали с доводчика, а из пустых квартир выносилось все, что можно продать: сантехнику, ванные, оконные решетки. В доме срезались балконные решетки, снимались пластиковые окна. Дом намеренно выстуживается, в пустующих квартирах круглосуточно открыты окна и форточки. Кроме того, в одной из квартир на первом этаже поселилась целая компания мародеров, вход к которым охраняет сторожевая собака. Впрочем, народный сход спугнул мародеров: сотрудники ОВД Хорошево-Мневники приняли заявления от жителей и пообещали проверить квартиру.
Переселение, как выяснилось, тоже не решает проблем. Как рассказал один из переселенцев Павел Мороз, смотровой ордер ему был выписан на фамилию несуществующего "Морозова". Мужчина обратился в департамент городского имущества (ДГИ), чтобы ему переписали смотровой ордер, в ответ на что ему посоветовали "не париться и зачеркнуть лишние буквы".
По мнению участников схода, в ордерах, выданных ДГИ, намеренно делаются ошибки. "Когда нас стали переселять, я впервые столкнулся с информационным вакуумом, когда тебе не показывают ни одного документа на дом. Когда я в ДГИ задаю банальный вопрос – а из какого материала построен этот дом, мне говорят: "а вам это не надо знать", - рассказал Мороз телеканалу "Дождь"
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Условия в новых квартирах, по его словам, "скотские". Жилая площадь больше на 13-15 метров за счет коридора, ванной и балкона, однако в самих квартирах, по словам переселенцев, невозможно жить. В ванных комнатах, где не хватило плитки на пол, частично лежит линолеум без всяких стяжек, в окнах треснувшие стекла, а пол неровный из-за усадки. "Застройщик реагирует очень лениво, надо по много раз бегать, просить устранить эти недоделки, которые у меня устранять нет ни сил, ни финансовых возможностей. Переезд нас шокировал", - рассказала жительница дома Наталья Шумская.
"Уже вложил в ремонт миллион рублей. Мне положена компенсация 750 тысяч рублей, но этих денег, если дадут, хватит только на отделку ванной комнаты. В квартире дыбом стоит линолеум, там нужно полностью делать ремонт, иначе просто невозможно жить, - заявил один из участников схода, заслуженный архитектор Российской Федерации Виктор Левочкин. - Поэтому я делаю ремонт за свой счет в новой квартире, а живу вынужденно здесь".
О том, что никакой "повышенной комфортности" и "улучшенной отделки" в новых домах нет, говорят и другие участники схода. По мнению протестующих, дома включили в программу реновации только для того, чтобы не платить компенсацию за отсутствие нормального ремонта в квартирах для переселенцев. Альтернативные варианты переселения, которые предлагают жильцам, касаются одного и того же дома.