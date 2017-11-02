Слушания по застройке Мневниковской поймы обернулись скандалом

2 ноября 2017 г. Столица может остаться без питьевой воды из-за пробелов в законодательстве

Территории санитарных зон попадают в Генплан как предназначенные для строительства, при этом границ зон санитарной охраны нет в градостроительных документах. Чиновники ссылаются друг на друга и на несовершенство законодательства.