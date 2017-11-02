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Слушания по застройке Мневниковской поймы обернулись скандалом
11 января 2018 г.
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Время публикации 12:41
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13:03
Общественные слушания по проекту застройки Мякининской поймы прошли с многочисленными нарушениями регламента. Между представителями власти и бизнеса и жителями Кунцево разгорелся полноценный конфликт: люди потребовали отказаться от застройки поймы, назвав обещания бизнесменов "завлекалочкой". Тем не менее слушания были объявлены состоявшимися, сообщает портал Activatica.Org.
Слушания проходили 9 января в строительном колледже 41 на Бобруйской улице в ЗАО. В 18:00 началась регистрация участников, среди которых были в основном люди зрелого возраста. Через полчаса после начала регистрации актовый зал, вмещающий около 100 человек, был почти заполнен.
Участники еще до начала мероприятия заявляли, что "ни за что не позволят построить "элитку" у них под носом". "Это как там жить теперь? Встанут сразу два шоссе - Новая Рига и Мякининское. А что будет с экологией?" - тихо обсуждал проект застройки пожилой мужчина со своим соседом, который опасался, что представители бизнеса не дадут высказаться всем желающим. А ближе к официальному началу мероприятия неизвестные стали раздавать плакаты с лозунгами против застройки.
В слушаниях принимали участие представители Мосархитектуры и группы компаний "ПИК", предметом обсуждения должен был стать проект изменений в правила землепользования и застройки Мякининской поймы. Речь представителя ПИК потонула в криках жителей, которые явно не были настроены на дискуссию и заявили, что "стройки не будет". После того, как горожане поинтересовались, кому принадлежит земля и законно ли тут строительство жилого массива, представитель бизнеса заявил, что земля на длительный срок арендована "ПИК" у города и ограничений по строительству нет. Эти слова были встречены новой волной возмущения.
"Любая власть считает своей целью повышение качества жизни своих граждан. Как строительство улучшит нашу жизнь? Транспорт? Нет. Социальная сфера? Нет", - поинтересовалась одна из участниц. Люди требовали предоставить результаты различных экспертиз, жаловались на возможные дорожные пробки, неказистость архитектурной композиции, слишком высокие здания и чрезвычайную плотность строений. По их словам, стройка приведет к экологической катастрофе и гибели многочисленных животных, обитающих в пойме. "Им нужны деньги! Только хапнуть и свалить!" - заявил один из участников.
В то же время на слушаниях выступил муниципальный депутат района Кунцево Алексей Алексеев, который напомнил, что Совет депутатов признал проект "нецелесообразным для жителей района Кунцево". От ответа на вопрос, будет ли учтено это мнение перед строительством, представитель "ПИК" уклонился. В итоге дискуссии о том, какие именно ПЗЗ будут изменены, просто не получилось - подобного вопроса просто никто не задал.
Во второй части мероприятия обсуждалась экологическая составляющая проекта. Подавляющая часть горожан высказалась за благоустройство территории, сохранение доступности к реке и лесу и выступила против высотной коммерческой застройки.
"Мы, в целом, не против стройки, но хотим, чтобы тут не было каменного мешка, чтобы был доступ к пляжу, набережной и прочим местам отдыха. Территория отдыха должна быть для всех, а не только для жителей элитных домов", - заявила участница дискуссии. На слова о том, что "ПИК" ни в коем случае не будет огораживать территорию, горожане заявили, что жителям элитных домов ничто не мешает самостоятельно "скинуться" на шлагбаумы и охрану, а значит огораживания неминуемы. На уверения бизнесмена, пообещавшего жителям новую школу и детский сад, кое-кто выразил уверения, что в сад будут ходить дети только тех, кто сможет купить квартиру в новом квартале. А обустроенную набережную и прочие блага назвали "завлекалочкой".
Между тем одна из выступивших подняла и тему пробок: по ее словам, в жилом комплексе будут проживать около 6 тысяч человек, не считая работников бизнес-центра и посетителей ТЦ. В общей сложности ежедневная нагрузка на пойму составит не менее 12,5 тысяч человек, и подавляющее большинство в связи с плохой доступностью будет приезжать на пойму на автомобилях. "А теперь представьте, что будет с Новой Ригой и Мякининским? Это же дорожный коллапс! Я уж не говорю о том, что жить в этих условиях будет банально неприятно: рядом две шумные трассы, выхлопы, суетня", - сказала спикер. "Нас поставили перед фактом, не предложив альтернативы. А раз диалога с нами нет, мы консолидируемся, мы будем бороться дальше, с новыми силами!" - подвели итог одни из последних выступавших. При этом ведущая слушаний объявила их состоявшимися.
Еще об одном скандале перед началом публичных слушаний в Facebook/u>
сообщил член совета депутатов района Кунцево Денис Шендерович:
"Какие-то неизвестные люди ограничивали доступ к проходу. Кто они такие - называть отказывались, предъявить документы, подтверждающие их личность, полномочия - отказались. Сотрудники полиции на требования установить личности этих людей - просто молча ушли в другую часть здания. Ранее, один из этих неизвестных людей напал на одного из депутатов Aleksey Alekseev, - составлено заявление в полицию", - заявил депутат. По его словам, неизвестных наняла управа Кунцевского района: аналогичные сценарии публичных слушаний уже проходили в других районах, "где для борьбы с жителями местная исполнительная власть нанимала бандитов".
Застройка Мякининской поймы планировалась еще в 2008 году, когда данная территория принадлежала эпатажному предпринимателю, владельцу строительной компании Mirax Group Сергею Полонскому. Бизнесмен планировал возвести здесь многофункциональный комплекс "Мякинино" площадью 865 тысяч квадратных метров, однако этому помешали финансовый кризис и отъезд Полонского за рубеж в 2012 году.
Тогда же проект застройки перешел компании "Мортон", которая решила построить здесь "Японский квартал". Площадь застройки сократилась почти в два раза до 450 тысяч квадратных метров, из которых 300 тысяч – жилье, а остальное – коммерческая недвижимость и инфраструктура, включая бизнес-центры, яхт-клуб и парковую зону. Осенью 2016 года "Мортон" поглотила группа компаний "ПИК", которая стала продолжателем проекта, при этом площадь застройки уменьшилась до 280 тысяч квадратных метров.
Против итогового проекта выступил совет депутатов района Кунцево, члены которого заявили, что участок под застройку – зона санитарной охраны источников водоснабжения Рублевской водопроводной станции
, и возведение высотных зданий приведет к резкому ухудшению экологической обстановки. Жители Рублево указывают, что вместо деревьев на берегу Москвы-реки разместится 10-15 небоскребов в 30 этажей на 5 тысяч человек. Что касается инфраструктуры, то тут появится только одна школа и один детский сад, при этом наличие поликлиники, полиции и МЧС не предусмотрено.
Депутаты пришли к выводу, что проект нарушает экологические нормы, а застройка уничтожит "естественный живописный пейзаж" и серьезно увеличит нагрузку на Новорижское и Мякининское шоссе. Они назвали проект "нецелесообразным для жителей района Кунцево" и предложили Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки Западного округа отклонить представленный проект.
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