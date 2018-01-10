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Сергей Удальцов подал в мэрию "предварительное уведомление" о социальном марше 4 февраля
11 января 2018 г. | Время публикации 19:00 | Последние изменения 19:05
Рубрики: Общество  
 
Global Look Press
Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов подал в мэрию Москвы "предварительное уведомление о проведении марша за социальные права жителей столицы и Подмосковья". Как сообщает ТАСС, марш пройдет 4 февраля по Страстному бульвару на проспект Сахарова, где состоится митинг.

Предварительное уведомление о проведении публичных мероприятий не предусмотрено законом, но Удальцов пояснил, что организаторы хотят предупредить чиновников о планах проведения акции, чтобы "потом в мэрии не сказали, что свободных площадей нет, все заняты под другие мероприятия". По словам координатора "Левого фронта", принять участие в акции предложат, в частности, кандидатам в президенты РФ: их будут просить оказать содействие в согласовании марша.

В оргкомитет по подготовке акции вошли представители московских региональных отделений партии "Яблоко" и КПРФ, а также социальные активисты, инициативные группы, дольщики, экологи и защитники своих территорий от точечной застройки. По словам Удальцова, организаторы хотят провести социальный марш именно в разгар президентской избирательной кампании, напомнив властям о нерешенных проблемах Московского региона. Среди таких проблем Удальцов отметил "чудовищные диспропорции в градостроительной политике, варварское уничтожение зеленых насаждений, парков, укрупнение медицинских и образовательных учреждений", а также указал на необходимость доработки закона о реновации жилья.

Напомним, вслед за проведением марша планируется проведение Московского социального форума, на котором представители гражданских сообществ и оппозиционных партий примут обращение к кандидатам в президенты РФ. Одним из вопросов, который планируется поднять в ходе акции, должна стать судьба здания Центрального дома работников искусств (ЦДРИ), которое пытаются незаконно отобрать московские власти. Участники Социального марша намерены добиваться сохранения здания ЦДРИ в собственности коллектива.
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