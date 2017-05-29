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В столице создадут систему прогноза опасных метеоявлений
11 января 2018 г. | Время публикации 16:55
Рубрики: Общество  
 
Москва, 29 мая 2017 года | Reuters
Росгидромет, правительство Москвы и МЧС создадут систему прогнозирования экстремальных погодных явлений. Об этом рассказал в интервью "Коммерсанту" глава метеоведомства Максим Яковенко. По его словам, новая система будет включать в том числе оповещение о природных аномалиях.

"Программа сформирована, деньги в бюджет правительства Москвы заложены, и с 2018 года начинаем реализовывать. Мы введем новые метеорологические станции, установим дополнительные локаторы, разработаем новое программное обеспечение и систему оповещения", - заявил чиновник. Соответствующее соглашение уже готовится.

Ранее столичные чиновники подсчитали, что ущерб от погодных аномалий в Москве до 2025 года составит 200 миллиардов рублей. По словам главы департамента природопользования и охраны окружающей среды Антона Кульбачевского, такую сумму потребуется вложить в городскую инфраструктуру, а также в ликвидацию ущерба от ураганов, ранее не характерных для московского региона.

Напомним, вопрос оперативного экстренного оповещения горожан и прогнозирования экстремальных погодных явлений стал предметом разбирательства столичных властей после урагана 29 мая, в результате которого погибли 11 человек. В ответ на претензии москвичей об отсутствии SMS-рассылки о резком ухудшении погоды в министерстве заявили, что попросили о рассылке операторов мобильной связи. Однако, как выяснилось, это коснулось далеко не всех районов Москвы.

Несвоевременным оповещением горожан заинтересовались и в Мосгордуме, пообещав рассмотреть этот вопрос в рамках одного из ближайших заседаний комиссии по безопасности. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручение разобраться в ситуации вокруг московского урагана и выяснить причины позднего оповещения граждан. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что претензии по поводу несвоевременного оповещения следует предъявлять Гидрометцентру, который должен был сообщить заранее о неблагоприятной ситуации и проинформировать москвичей.
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