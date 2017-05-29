В столице создадут систему прогноза опасных метеоявлений

Росгидромет, правительство Москвы и МЧС создадут систему прогнозирования экстремальных погодных явлений. Об этом рассказал в интервью "Коммерсанту"
глава метеоведомства Максим Яковенко. По его словам, новая система будет включать в том числе оповещение о природных аномалиях.
"Программа сформирована, деньги в бюджет правительства Москвы заложены, и с 2018 года начинаем реализовывать. Мы введем новые метеорологические станции, установим дополнительные локаторы, разработаем новое программное обеспечение и систему оповещения", - заявил чиновник. Соответствующее соглашение уже готовится.
Ранее столичные чиновники подсчитали, что ущерб от погодных аномалий в Москве до 2025 года составит 200 миллиардов рублей. По словам главы департамента природопользования и охраны окружающей среды Антона Кульбачевского, такую сумму потребуется вложить в городскую инфраструктуру, а также в ликвидацию ущерба от ураганов, ранее не характерных для московского региона.
Напомним, вопрос оперативного экстренного оповещения горожан и прогнозирования экстремальных погодных явлений стал предметом разбирательства столичных властей после урагана 29 мая, в результате которого погибли 11 человек
. В ответ на претензии москвичей об отсутствии SMS-рассылки
о резком ухудшении погоды в министерстве заявили, что попросили о рассылке операторов мобильной связи. Однако, как выяснилось, это коснулось далеко не всех районов Москвы.
Несвоевременным оповещением горожан заинтересовались и в Мосгордуме
, пообещав рассмотреть этот вопрос в рамках одного из ближайших заседаний комиссии по безопасности. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручение разобраться в ситуации вокруг московского урагана и выяснить причины позднего оповещения граждан. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что претензии по поводу несвоевременного оповещения следует предъявлять Гидрометцентру, который должен был сообщить заранее о неблагоприятной ситуации и проинформировать москвичей.