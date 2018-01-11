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В день президентских выборов в Москве решили провести референдум о слиянии районов Марьино и Люблино
11 января 2018 г. | Время публикации 08:57 | Последние изменения 13:14
Рубрики: Общество  
 
Global Look Press
Совет депутатов муниципального округа Марьино в Москве решил вынести на местный референдум вопрос о возможности объединения районов Марьино и Люблино, сообщает "Медиазона" со ссылкой на соответствующий документ. Дата референдума в нем не указана, но, по данным анонимного источника, присутствовавшего на заседании совета, он должен пройти в день президентских выборов 18 марта. Официально о планах объединения муниципалитетов на сообщалось.

В документе говорится, что предложение провести референдум исходит от некой инициативной группы, которая обратилась в совет депутатов 27 декабря 2017 года. Уже 10 января проведение референдума было одобрено на внеочередном заседании совета. Вынесенный на референдум вопрос сформулирован так: "Считаете ли вы необходимым, чтобы органы местного самоуправления выступили с инициативой об объединении муниципальных округов Марьино и Люблино в муниципальный округ Марьинский?"

По данным "Медиазоны", референдум предложила провести инициативная группа региональной общественной организации содействия становлению благоприятных условий жизни "За комфортную среду". Юридический адрес организации совпадает с адресами станичных казачьих обществ разных районов Москвы.

Кроме того, почти все ее учредители также являются учредителями благотворительного фонда имени святителя Тихона, который в 2015 году занимался сбором помощи Донбассу в установленных по Москве палатках и тесно сотрудничал с организацией "Офицерами России", члены которой получили скандальную известность после того, как заблокировали выставку Джока Стерджеса "Без смущения" в столичном Центре имени братьев Люмьер. Их также обвиняли в рейдерских захватах.

В совете депутатов муниципального округа Марьино "Эху Москвы" подтвердили возможность проведения референдума одновременно с президентскими выборами 18 марта. По словам одного из депутатов, имени которого радиостанция не называет, такая тема действительно обсуждалась.

Ранее мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман предположил в своем видеоблоге, что референдумы по разным вопросам в день выборов могут назначить по всей России для повышения явки. "Коммерсант" пишет, что регионы действительно собирались проводить референдумы 18 марта, но сейчас отказываются от этого.

По данным издания, в Севастополе планировали провести референдум о флаге и гербе города, но к указанному сроку уже не успевают его организовать. В Коми пытались вынести на референдум вопрос о переносе столицы из Сыктывкара в Ухту, но республиканский избирком признал часть собранных подписей недействительными и отказал инициативной группе в регистрации.

В результате из заявленных региональных референдумов состоится только один - в Волгоградской области на голосование вынесут вопрос о переводе времени на час вперед. Сейчас между Москвой и Волгоградом нет разницы во времени. По данным СМИ, Кремль готовит для завлечения россиян на выборы "развлекательную программу" - селфи-конкурсы с призами, "семейные игры" и школьные референдумы для родителей.

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