У бизнесмена из списка Forbes провели обыски из-за перестрелки в "Москва-Сити" Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



Как стало известно изданию, следователи СК еще в ноябре прошлого года обыскали коттеджи и квартиру, принадлежащие Юшваеву. Обыски прошли в двух коттеджах в Одинцовском районе Московской области в поселке Горки-2 и деревне Жуковка, а также в квартире, расположенной в Неманском проезде Москвы.



"Основанием для производства обыска стала информация следствия о том, что в квартире Юшваева могут находиться документы, имеющие значение для уголовного дела", - пояснил журналистам собеседник в СКР.



По его словам, уголовное дело было возбуждено старшим следователем отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по ЦАО главного следственного управления СКР по Москве по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия).



Юшваев занимает 82-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes с состоянием 1,2 млрд долларов. В 2011 году он продал 19,6% акций в молочной компании "Вимм-Билль-Данн". После этого Юшваев вложил 300 млн долларов в строительство башни "Око".



В это же время Юшваев стал партнером компании Capital Group в строительстве 500 тыс. кв. м на территории Мелькомбината N4 в "Большом Сити". В 2017 году Юшваев инвестировал 100 млн​ долларов в сервис заказа такси Lyft.



В конце ноября стало известно о том, что сотрудник Росгвардии, пострадавший в



По данным следствия, вечером 17 ноября 2017 года в комплексе "Москва-Сити" между охранниками двух посетителей - сотрудниками ЧОП и вольнонаемными работниками вневедомственной охраны - произошел конфликт. В результате потасовки шесть охранников получили огнестрельные ранения различной степени тяжести. Нападавшие скрылись.



Следователи проверили людей, ранее доставленных в отдел по подозрению в причастности к перестрелке. Двое мужчин 1988-го и 1977 годов рождения были задержаны в порядке ст. 91 и 92 УПК РФ. С ними были проведены опознания, очные ставки и иные следственные действия. Установлены автомобили, на которых подозреваемые скрылись с места происшествия.



По данным СМИ, в перестрелке в "Москва-Сити"



Между тем, согласно изложенной в СМИ версии, в тот вечер в ресторане Crystall Ball Room, который расположен на четвертом этаже башни "Око" в "Москва-Сити", Павлов отмечал 50-летие. Конфликт с перестрелкой возник на парковке.



Утром 18 ноября сотрудники правоохранительных органов Сотрудники Следственного комитета провели обыски в подмосковных коттеджах и московской квартире бизнесмена Гавриила Юшваева в связи с перестрелкой в "Москва-Сити". Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к следствию.Как стало известно изданию, следователи СК еще в ноябре прошлого года обыскали коттеджи и квартиру, принадлежащие Юшваеву. Обыски прошли в двух коттеджах в Одинцовском районе Московской области в поселке Горки-2 и деревне Жуковка, а также в квартире, расположенной в Неманском проезде Москвы."Основанием для производства обыска стала информация следствия о том, что в квартире Юшваева могут находиться документы, имеющие значение для уголовного дела", - пояснил журналистам собеседник в СКР.По его словам, уголовное дело было возбуждено старшим следователем отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по ЦАО главного следственного управления СКР по Москве по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия).Юшваев занимает 82-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes с состоянием 1,2 млрд долларов. В 2011 году он продал 19,6% акций в молочной компании "Вимм-Билль-Данн". После этого Юшваев вложил 300 млн долларов в строительство башни "Око".В это же время Юшваев стал партнером компании Capital Group в строительстве 500 тыс. кв. м на территории Мелькомбината N4 в "Большом Сити". В 2017 году Юшваев инвестировал 100 млн​ долларов в сервис заказа такси Lyft.В конце ноября стало известно о том, что сотрудник Росгвардии, пострадавший в перестрелке у "Москва-сити" 17 ноября, скончался в больнице.По данным следствия, вечером 17 ноября 2017 года в комплексе "Москва-Сити" между охранниками двух посетителей - сотрудниками ЧОП и вольнонаемными работниками вневедомственной охраны - произошел конфликт. В результате потасовки шесть охранников получили огнестрельные ранения различной степени тяжести. Нападавшие скрылись.Следователи проверили людей, ранее доставленных в отдел по подозрению в причастности к перестрелке. Двое мужчин 1988-го и 1977 годов рождения были задержаны в порядке ст. 91 и 92 УПК РФ. С ними были проведены опознания, очные ставки и иные следственные действия. Установлены автомобили, на которых подозреваемые скрылись с места происшествия.По данным СМИ, в перестрелке в "Москва-Сити" участвовали сотрудники госструктуры, охранявшие криминального авторитета, вора в законе и одного из лидеров измайловской ОПГ Дмитрия Павлова по кличке Павлик, однако это сообщение опровергли в Росгвардии, где сказали , что подведомственное ФГУП "Охрана" не могло охранять "человека с криминальным прошлым".Между тем, согласно изложенной в СМИ версии, в тот вечер в ресторане Crystall Ball Room, который расположен на четвертом этаже башни "Око" в "Москва-Сити", Павлов отмечал 50-летие. Конфликт с перестрелкой возник на парковке.Утром 18 ноября сотрудники правоохранительных органов задержали на Кутузовском проспекте автомобиль "Тойота Ленд Крузер", объявленный в розыск после перестрелки. В машине находилось двое мужчин, один из которых участвовал в конфликте. Задержанным, в частности, оказался 30-летний Эльдар Хамидов.



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