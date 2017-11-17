

Родители устроили забастовку около московской "Школы самоопределения" из-за реформ нового директора Рубрики: Общество

julietty.b / YouTube



С его приходом в школе прошла кадровая чистка, были упразднены некоторые школьные традиции, дети с ограниченными возможностями остались без автобуса, а в зимние каникулы администрация школы без согласия учителей и управляющего совета школы демонтировала специально оборудованный спортивный комплекс.



В соцсетях родители пишут, что с приходом Москаленкова школу и детсад покинули более 20 сотрудников. В дирекции это объясняют "оптимизацией штатного расписания". По другим данным, учителей увольняют из-за нехватки средств в бюджете школы.



До прихода нового директора в школе также существовала своя конституция и свод законов, а дети участвовали в выборах и суде чести. "Сейчас нам дирекция говорит, что никакой конституции, никаких судов чести не будет, что это якобы противоречит законам РФ, хотя у нас есть юридическая экспертиза и все доводы директора голословны", - рассказала



Родители



Последней каплей, по словам родителей, стал тайный демонтаж спорткомплекса, который был важной частью образовательного процесса в начальной школе. Осенью директор утверждал, что комплекс не сертифицирован, но обещал родителям исправить ситуацию. У Роспотребнадзора претензий к комплексу не было, но его все равно демонтировали "в целях безопасности". Вместо него Москаленков предложил поставить мягкие пуфики, чтобы дети играли в "спокойные игры" - шахматы или домино.



В знак протеста родители учеников начальных школ отказались приводить своих детей на учебу 11 января. Из 216 детей пришли только 52. По словам родителей, директор школы попытался замолчать ситуацию и объяснить неявку тем, что некоторые семьи еще не вернулись с новогодних каникул.



"Утром в школе были отключены видеокамеры и пропускная система, регистрирующая присутствие детей, чтобы масштаб проблемы не дошел до ДОГМ (департамент образования Москвы - msk.NEWSru.com). Наш протест пытаются выставить как акцию горстки безумцев. Комментируя происходящее по радио, директор сказал, что в школе ситуация штатная, просто некоторые дети не вернулись из отпуска!" - пишет в



Оставив детей дома, родители сами пришли к школе с требованием вернуть спорткомплекс и перестать уничтожать педагогическую систему, разработанную основателем "Школы самоопределения" Александром Тубельским.





Родители учеников московской инновационной "Школы самоопределения" N 734 имени А. Н. Тубельского устроили забастовку в знак протеста против действий назначенного в мае директора Сергея Москаленкова.С его приходом в школе прошла кадровая чистка, были упразднены некоторые школьные традиции, дети с ограниченными возможностями остались без автобуса, а в зимние каникулы администрация школы без согласия учителей и управляющего совета школы демонтировала специально оборудованный спортивный комплекс.В соцсетях родители пишут, что с приходом Москаленкова школу и детсад покинули более 20 сотрудников. В дирекции это объясняют "оптимизацией штатного расписания". По другим данным, учителей увольняют из-за нехватки средств в бюджете школы.До прихода нового директора в школе также существовала своя конституция и свод законов, а дети участвовали в выборах и суде чести. "Сейчас нам дирекция говорит, что никакой конституции, никаких судов чести не будет, что это якобы противоречит законам РФ, хотя у нас есть юридическая экспертиза и все доводы директора голословны", - рассказала "Ридусу" член управляющего совета школы Руфина Гутина.Родители пишут в соцсетях, что официальная страница школы в интернете ввела жесткую цензуру, комментарии с неудобными вопросами родителей удаляются. Новое оборудование закупается без ведома родителей, требования предъявить финансовую отчетность Москаленков игнорирует, пишет "Мел" Последней каплей, по словам родителей, стал тайный демонтаж спорткомплекса, который был важной частью образовательного процесса в начальной школе. Осенью директор утверждал, что комплекс не сертифицирован, но обещал родителям исправить ситуацию. У Роспотребнадзора претензий к комплексу не было, но его все равно демонтировали "в целях безопасности". Вместо него Москаленков предложил поставить мягкие пуфики, чтобы дети играли в "спокойные игры" - шахматы или домино.В знак протеста родители учеников начальных школ отказались приводить своих детей на учебу 11 января. Из 216 детей пришли только 52. По словам родителей, директор школы попытался замолчать ситуацию и объяснить неявку тем, что некоторые семьи еще не вернулись с новогодних каникул."Утром в школе были отключены видеокамеры и пропускная система, регистрирующая присутствие детей, чтобы масштаб проблемы не дошел до ДОГМ (департамент образования Москвы -). Наш протест пытаются выставить как акцию горстки безумцев. Комментируя происходящее по радио, директор сказал, что в школе ситуация штатная, просто некоторые дети не вернулись из отпуска!" - пишет в Facebook одна из мам Людмила Ермилова.Оставив детей дома, родители сами пришли к школе с требованием вернуть спорткомплекс и перестать уничтожать педагогическую систему, разработанную основателем "Школы самоопределения" Александром Тубельским.



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 17 ноября 2017 г. Столичной школе для глухих детей, пострадавшей от "псевдодобровольного" слияния, грозит закрытие

Родители опасаются, что школу закроют под предлогом капитального ремонта. Проблемы у заведения со 160-летней историей начались три года назад, когда в результате реформы его принудительно объединили с общеобразовательной школой.



Twitter Facebook ВКонтакте Пробки в Москве Баллы по шкале Яндекс.Пробок 11.01.2018 20:42 2 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00