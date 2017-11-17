Родители устроили забастовку около московской "Школы самоопределения" из-за реформ нового директора

Родители учеников московской инновационной "Школы самоопределения" N 734 имени А. Н. Тубельского устроили забастовку в знак протеста против действий назначенного в мае директора Сергея Москаленкова.
С его приходом в школе прошла кадровая чистка, были упразднены некоторые школьные традиции, дети с ограниченными возможностями остались без автобуса, а в зимние каникулы администрация школы без согласия учителей и управляющего совета школы демонтировала специально оборудованный спортивный комплекс.
В соцсетях родители пишут, что с приходом Москаленкова школу и детсад покинули более 20 сотрудников. В дирекции это объясняют "оптимизацией штатного расписания". По другим данным, учителей увольняют из-за нехватки средств в бюджете школы.
До прихода нового директора в школе также существовала своя конституция и свод законов, а дети участвовали в выборах и суде чести. "Сейчас нам дирекция говорит, что никакой конституции, никаких судов чести не будет, что это якобы противоречит законам РФ, хотя у нас есть юридическая экспертиза и все доводы директора голословны", - рассказала "Ридусу"
член управляющего совета школы Руфина Гутина.
Родители пишут
в соцсетях, что официальная страница школы в интернете ввела жесткую цензуру, комментарии с неудобными вопросами родителей удаляются. Новое оборудование закупается без ведома родителей, требования предъявить финансовую отчетность Москаленков игнорирует, пишет "Мел"
.
Последней каплей, по словам родителей, стал тайный демонтаж спорткомплекса, который был важной частью образовательного процесса в начальной школе. Осенью директор утверждал, что комплекс не сертифицирован, но обещал родителям исправить ситуацию. У Роспотребнадзора претензий к комплексу не было, но его все равно демонтировали "в целях безопасности". Вместо него Москаленков предложил поставить мягкие пуфики, чтобы дети играли в "спокойные игры" - шахматы или домино.
В знак протеста родители учеников начальных школ отказались приводить своих детей на учебу 11 января. Из 216 детей пришли только 52. По словам родителей, директор школы попытался замолчать ситуацию и объяснить неявку тем, что некоторые семьи еще не вернулись с новогодних каникул.
"Утром в школе были отключены видеокамеры и пропускная система, регистрирующая присутствие детей, чтобы масштаб проблемы не дошел до ДОГМ (департамент образования Москвы - msk.NEWSru.com
). Наш протест пытаются выставить как акцию горстки безумцев. Комментируя происходящее по радио, директор сказал, что в школе ситуация штатная, просто некоторые дети не вернулись из отпуска!" - пишет в Facebook
одна из мам Людмила Ермилова.
Оставив детей дома, родители сами пришли к школе с требованием вернуть спорткомплекс и перестать уничтожать педагогическую систему, разработанную основателем "Школы самоопределения" Александром Тубельским.