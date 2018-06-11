

Яшин подал документы для выдвижения кандидатом в мэры Москвы Рубрики: Общество

Global Look Press



Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. В понедельник Мосгоризбирком начал прием документов для выдвижения кандидатов. О своем намерении баллотироваться в мэры уже заявляли политик Дмитрий Гудков, глава Красносельского района Илья Яшин, председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин, политик Максим Шингаркин, журналист Антон Красовский и другие.



Документы для регистрации кандидатом уже подал глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", летчик-космонавт Сергей Ревин от Российской экологической партии Зеленые и самовыдвиженцы: председатель Конституционного комитета "К" Алексей Назаров, гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев, глава крестьянского хозяйства, бизнесмен Герман Стерлигов, гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова.



В минувшую пятницу документы в Мосгоризбирком



Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов, для преодоления так называемого "муниципального фильтра". Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить 36081 подпись избирателей. Глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин подал документы для выдвижения кандидатом в мэры Москвы, сообщил РИА "Новости" член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. По его словам, оппозиционер идет на выборы самовыдвиженцем.Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. В понедельник Мосгоризбирком начал прием документов для выдвижения кандидатов. О своем намерении баллотироваться в мэры уже заявляли политик Дмитрий Гудков, глава Красносельского района Илья Яшин, председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин, политик Максим Шингаркин, журналист Антон Красовский и другие.Документы для регистрации кандидатом уже подал глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", летчик-космонавт Сергей Ревин от Российской экологической партии Зеленые и самовыдвиженцы: председатель Конституционного комитета "К" Алексей Назаров, гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев, глава крестьянского хозяйства, бизнесмен Герман Стерлигов, гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова.В минувшую пятницу документы в Мосгоризбирком подал мэр столицы Сергей Собянин. Он заявил журналистам, что пойдет на выборы мэра "от партии москвичей" путем сбора подписей. Как уточнила пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова, Собянин намерен участвовать в выборах мэра столицы как самовыдвиженец.Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов, для преодоления так называемого "муниципального фильтра". Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить 36081 подпись избирателей.



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