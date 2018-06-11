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Яшин подал документы для выдвижения кандидатом в мэры Москвы
11 июня 2018 г. | Время публикации 14:57
Рубрики: Общество  
 
Global Look Press
Глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин подал документы для выдвижения кандидатом в мэры Москвы, сообщил РИА "Новости" член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. По его словам, оппозиционер идет на выборы самовыдвиженцем.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. В понедельник Мосгоризбирком начал прием документов для выдвижения кандидатов. О своем намерении баллотироваться в мэры уже заявляли политик Дмитрий Гудков, глава Красносельского района Илья Яшин, председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин, политик Максим Шингаркин, журналист Антон Красовский и другие.

Документы для регистрации кандидатом уже подал глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", летчик-космонавт Сергей Ревин от Российской экологической партии Зеленые и самовыдвиженцы: председатель Конституционного комитета "К" Алексей Назаров, гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев, глава крестьянского хозяйства, бизнесмен Герман Стерлигов, гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова.

В минувшую пятницу документы в Мосгоризбирком подал мэр столицы Сергей Собянин. Он заявил журналистам, что пойдет на выборы мэра "от партии москвичей" путем сбора подписей. Как уточнила пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова, Собянин намерен участвовать в выборах мэра столицы как самовыдвиженец.

Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов, для преодоления так называемого "муниципального фильтра". Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить 36081 подпись избирателей.
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Понедельник, 11 июня 2018 г. // Последняя новость 14:57
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