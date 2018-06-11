Открытую на Воробьевых горах фан-зону ЧМ-2018 посетили десятки тысяч человек

Сегодня в Москве состоялось открытие Фестиваля болельщиков FIFA #FIFAFanFest: легенды мирового футбола⭐, Кубок Чемпионата мира FIFA🏆 и море музыки🎵



Присоединяйтесь!

👉 https://t.co/qhjNCRvYwz pic.twitter.com/5KJsSw3Khf— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 10 июня 2018 г.