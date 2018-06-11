Открытую на Воробьевых горах фан-зону ЧМ-2018 посетили десятки тысяч человек

Около 25 тысяч зрителей посетили открытие Фестиваля болельщиков на Воробьевых горах в Москве, сообщает "Интерфакс"
со ссылкой на пресс-службу Международной федерации футбола (ФИФА).
На открытии выступили чемпион мира и Европы в составе французской
сборной Марсель Десайи и лучший бомбардир в истории российского футбола
Александр Кержаков, прозвучало 20 живых музыкальных выступлений.
Десайи во время открытия вынес на сцену кубок победителей
Чемпионата мира по футболу.
Между тем Matchtv.ru
со ссылкой на оргкомитет фестиваля сообщало, что Открытую
накануне на Воробьевых горах в Москве официальную фан-зону чемпионата мира-2018 посетили около 40 тысяч человек.
Напомним, против открытия фан-зоны в течение нескольких месяцев боролись жители столицы и активисты вуза. Ранее инициативная группа МГУ собрала несколько тысяч подписей учащихся и сотрудников вуза за перенос фан-зоны. Активисты указывали, что организация подобной площадки нарушит научную и учебную деятельность университета, а также повредит университетскому парку.
Гендиректор Оргкомитета-2018 Алексей Сорокин и вице-премьер Аркадий Дворкович обещали, что МГУ не будет нанесено никакого ущерба от проведения фан-зоны.
Однако в начале мая активисты сообщили о массовых вырубках
в парке МГУ. Жители ближайших районов, муниципальные депутаты и представители вуза неоднократно останавливали неразрешенные работы и обращались в полицию.
В начале июня стало известно, что по факту вырубке деревьев возбуждено административное дело по статьям 4.18 и 4.19 КоАП Москвы (повреждение зеленых насаждений и незаконное уничтожение зеленых насаждений). Максимальное наказание по ним - 300 тысяч рублей.