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На севере "салатовой" линии метро возобновилось движение поездов
11 марта 2018 г. | Время публикации 12:04 | Последние изменения 15:47
Рубрики: Метрополитен  
 
Moscow-Live.ru
В воскресенье утром возобновилось движение поездов на северном участке Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена, который закрывался для подготовки к открытию трех новых станций: "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская", сообщается на сайте столичного правительства.

В пресс-службе мэрии напомнили, что "Окружная" будет открыта у пересечения Локомотивного проезда с 3-м Нижнелихоборским проездом. Наземный переход соединит ее со станцией МЦК. Станция "Верхние Лихоборы" откроется у пересечения Дмитровского шоссе и Бескудниковского бульвара. "Селигерская" расположится у развилки Коровинского и Дмитровского шоссе.

Накануне заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что на готовящихся ко вводу станциях метро проводятся работы по подключению к электросетям. Кроме того, накануне там тестировалась работоспособность всех систем. Строительные работы там уже завершены.

По словам чиновника, новый участок Люблинско-Дмитровской линии метро с тремя станциями планируется открыть для пассажиров до конца марта.

В мэрии ожидают, что с открытием новых станций метро в шаговой доступности появится у жителей Бескудниковского района, улучшится транспортная доступность районов Западное и Восточное Дегунино. Пользоваться станциями будут ежедневно около 150 тысяч пассажиров.
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