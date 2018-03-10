

На севере "салатовой" линии метро возобновилось движение поездов Рубрики: Метрополитен

Moscow-Live.ru



В пресс-службе мэрии напомнили, что "Окружная" будет открыта у пересечения Локомотивного проезда с 3-м Нижнелихоборским проездом. Наземный переход соединит ее со станцией МЦК. Станция "Верхние Лихоборы" откроется у пересечения Дмитровского шоссе и Бескудниковского бульвара. "Селигерская" расположится у развилки Коровинского и Дмитровского шоссе.



Накануне заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что на готовящихся ко вводу станциях метро проводятся работы по подключению к электросетям. Кроме того, накануне там тестировалась работоспособность всех систем. Строительные работы там уже завершены.



По словам чиновника, новый участок Люблинско-Дмитровской линии метро с тремя станциями планируется открыть для пассажиров до конца марта.



В мэрии ожидают, что с открытием новых станций метро в шаговой доступности появится у жителей Бескудниковского района, улучшится транспортная доступность районов Западное и Восточное Дегунино. Пользоваться станциями будут ежедневно около 150 тысяч пассажиров. В воскресенье утром возобновилось движение поездов на северном участке Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена, который закрывался для подготовки к открытию трех новых станций: "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская", сообщается на сайте столичного правительства.В пресс-службе мэрии напомнили, что "Окружная" будет открыта у пересечения Локомотивного проезда с 3-м Нижнелихоборским проездом. Наземный переход соединит ее со станцией МЦК. Станция "Верхние Лихоборы" откроется у пересечения Дмитровского шоссе и Бескудниковского бульвара. "Селигерская" расположится у развилки Коровинского и Дмитровского шоссе.Накануне заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что на готовящихся ко вводу станциях метро проводятся работы по подключению к электросетям. Кроме того, накануне там тестировалась работоспособность всех систем. Строительные работы там уже завершены.По словам чиновника, новый участок Люблинско-Дмитровской линии метро с тремя станциями планируется открыть для пассажиров до конца марта.В мэрии ожидают, что с открытием новых станций метро в шаговой доступности появится у жителей Бескудниковского района, улучшится транспортная доступность районов Западное и Восточное Дегунино. Пользоваться станциями будут ежедневно около 150 тысяч пассажиров.



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 10 марта 2018 г. Северный участок "салатовой" линии метро закрылся на сутки

Это связано с завершением работ по присоединению к Люблинско-Дмитровской линии метрополитена трех новых станций - "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская".



Twitter Facebook ВКонтакте Пробки в Москве Баллы по шкале Яндекс.Пробок 11.03.2018 20:52 1 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00