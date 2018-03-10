На севере "салатовой" линии метро возобновилось движение поездов

В воскресенье утром возобновилось движение поездов на северном участке Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена, который закрывался для подготовки к открытию трех новых станций: "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская", сообщается на сайте
столичного правительства.
В пресс-службе мэрии напомнили, что "Окружная" будет открыта у пересечения Локомотивного проезда с 3-м Нижнелихоборским проездом. Наземный переход соединит ее со станцией МЦК. Станция "Верхние Лихоборы" откроется у пересечения Дмитровского шоссе и Бескудниковского бульвара. "Селигерская" расположится у развилки Коровинского и Дмитровского шоссе.
Накануне заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что на готовящихся ко вводу станциях метро проводятся работы по подключению к электросетям. Кроме того, накануне там тестировалась работоспособность всех систем. Строительные работы там уже завершены.
По словам чиновника, новый участок Люблинско-Дмитровской линии метро с тремя станциями планируется открыть для пассажиров до конца марта.
В мэрии ожидают, что с открытием новых станций метро в шаговой доступности появится у жителей Бескудниковского района, улучшится транспортная доступность районов Западное и Восточное Дегунино. Пользоваться станциями будут ежедневно около 150 тысяч пассажиров.