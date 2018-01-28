Председателя "Яблока" Эмилию Слабунову задержали на акции против нового колеса обозрения

28 января 2018 г. Жители Останкинской улицы проведут сход против нового колеса обозрения, которое построят в 20 метрах от окон их квартир

Новое колесо обозрения на ВДНХ появится в южной части комплекса, не входящей в состав "Парка будущего". Колесо, как обещают власти, будет самым высоким в Европе. В проекте аттракциона также значатся рестораны, магазины и кинотеатр.