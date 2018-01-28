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Председателя "Яблока" Эмилию Слабунову задержали на акции против нового колеса обозрения
11 марта 2018 г. | Время публикации 15:17 | Последние изменения 16:29
Рубрики: Общество  
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова в воскресенье днем была задержана после выступления на мероприятии "День матери в Останкино", на котором собрались жители района, выступающие против строительства колеса обозрения. По словам пресс-секретаря партии Татьяны Бибиной, Слабунову задержали якобы за нарушение закона о митингах, сообщает "Интерфакс".

Бибина пояснила, что сперва приглашение на участие в акции получил кандидат в президенты РФ Григорий Явлинский. При этом в приглашении отмечалось, что в случае невозможности личного участия Явлинского вместо него может прийти доверенное лицо. Слабунова, которая как раз является зарегистрированным доверенным лицом политика, выступила на мероприятии.

Как отмечает агентство, председатель "Яблока" призвала собравшихся в день президентских выборов 18 марта высказать свое мнение по вопросу строительства нового колеса обозрения в охранной зоне ВДНХ. После этого Слабунову задержали за незаконную агитацию. Официального подтверждения этой информации со стороны правоохранительных органов пока не поступало.





Ранее сообщалось, что для возведения нового колеса обозрения была выбрана площадка, которая располагается в паре десятков метров от жилых домов. Перспективы получить прямо под окнами крупнейшее в Европе колесо обозрения пришлись горожанам не по душе, и они запланировали в начале марта устроить народный сход.

"Громадина в 140 метров будет вертеться на расстоянии 20 метров от их окон. Старое колесо на территории ВДНХ никому не мешало. Его снесли, а теперь копят бюджетные миллиарды на новое под окнами", - рассказывал лидер московского отделения "Яблока" Сергей Митрохин. Участок под строительство колеса обозрения расположен в южной части ВДНХ, не входящей в состав парка аттракционов "Парк будущего". Это будет самое высокое колесо обозрения в Европе. Ожидается, что аттракцион построят уже в этом году.



Отметим, что инициативные группы жителей обратили внимание на проблему еще прошлой весной. Активисты требовали проверить законность строительства колеса обозрения на столь близком расстоянии от жилых домов, а также изучить ситуацию с увеличением транспортной нагрузки на район. Сложности с этим возникли еще с тех пор, как в районе была проведена незаконная точечная застройка, а организация платной стоянки возле "Парка будущего" приведет к тому, что машины будут ставить во дворах домов.
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