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Заваленный снегом подземный переход на юге Москвы вместо уборки заложили бетонными блоками (ФОТО)
11 марта 2018 г. | Время публикации 17:54 | Последние изменения 18:54
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Moscow-Live.ru
После февральских снегопадов не так давно построенный подземный переход на улице Подольских Курсантов в районе Чертаново на юге Москвы стал буквально непроходимым и больше напоминал американские горки. После многочисленных жалоб чиновники решили проблему: сперва переход прикрыли забором, а теперь и вовсе заложили бетонными блоками, рассказала администрация районного сообщества в Facebook.

"Переход не проработал, наверное, и месяца. Люди снова переходят дорогу по проезжей части, рискуя жизнью. Что это? Неужели причина в том, что его просто некому чистить?" - говорится в публикации.

Как отметила одна из местных жительниц, из-за ситуации с переходом ей пришлось ехать до станции метро "Пражская" и уже оттуда возвращаться обратно, чтобы оказаться на другой стороне улицы Подольских Курсантов. "Переход построили, но не заложили бюджет на уборку или не успели заключить договор. Проектный подход", - предположила другая участница сообщества. Еще одна москвичка иронизирует: "Это летний переход будет".



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