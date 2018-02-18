Собянин поблагодарил коммунальщиков за "самоотверженность" в уборке снега

Мэр Москвы Сергея Собянин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что городские коммунальные службы в миновавший зимний период за месяц убирали снега в три раза больше, чем за целый сезон на протяжении предыдущих лет. Он выразил благодарность коммунальщикам за то, что не позволили случиться коллапсу, а жителям столицы - за терпение и понимание, сообщает ТАСС.
"Такой зимы в Москве на моей памяти не было. Мы убираем снега в городе за месяц в три раза больше, чем за всю зиму в предыдущие годы. Конечно, с этим непросто справиться, поэтому подключены все коммунальные службы. Помимо дорожных служб, работают и привлеченные коммунальные организации: "Мосводоканал", "Мосгаз", "Гормост" и другие организации", - сказал Собянин.
По его словам, несмотря на сложные погодные условия, все учреждения города продолжали работать в обычном режиме даже в самые сильные снегопады. "В этом большое отличие Москвы от других европейских городов, которые при небольшом снегопаде испытывали полный коллапс и были парализованы. Хочу сказать спасибо коммунальщикам, которые самоотверженно работают. И спасибо жителям за их терпение и понимание", - добавил градоначальник.
Напомним, первый мощный снегопад в столице выпал в ночь с 3-го на 4 февраля. На протяжении почти всего месяца москвичи жаловались на непроходимые тротуары и снежные завалы во дворах. Власти все это время утверждали, что на улицах работают десятки тысяч дворников, а горожане жаловались на их полное отсутствие.
Заммэра Москвы Петр Бирюков, впрочем, до последнего продолжал непрерывно настаивать на эффективности уборки снега. При этом он утверждал, что дворникам мешают работать сами москвичи, которые обстреливают их из травматического оружия и забрасывают продуктами питания, причем "таких примеров достаточно много", и ими занимаются правоохранительные органы. А комментируя выход москвичей на улицы с лопатами, он заявил: "Если в городе проходит субботник - и москвичи выходят на улицы, разве это показатель плохой работы коммунальщиков? Конечно, нет, это добровольное дело каждого".
В конце прошлого месяца в мэрии все-таки признали существование сугробов
на московских улицах, ряд руководителей были отстранены от своих должностей и получили взыскания.