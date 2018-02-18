Собянин поблагодарил коммунальщиков за "самоотверженность" в уборке снега

18 февраля 2018 г. Мэрия наконец признала существование сугробов на московских улицах. Начались отстранения чиновников

Качество уборки снега в Москве продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых тем. На протяжении двух недель чиновники пытались убедить горожан, что снежных завалов на улицах нет.