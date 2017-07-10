Власти без лишнего шума задумали отменить советское постановление об охране московских водоемов

21 июля 2017 г. На чиновника, позволившего незаконную застройку берегов канала имени Москвы, завели уголовное дело

Незаконное строительство на муниципальных землях еще в конце 2014 года разрешил бывший первый замглавы городского поселения Пироговское Мытищинского района. При этом чиновник достоверно знал, что строить там нельзя.