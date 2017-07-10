Власти без лишнего шума задумали отменить советское постановление об охране московских водоемов

Российские власти намерены признать "частично недействующим" постановление "О санитарной охране московского водопровода и источников его водоснабжения", принятое еще Советом народных комиссаров РСФСР в 1941 году. Как обратил внимание
звенигородский активист Максим Сорокин, соответствующий документ в настоящий момент проходит оценку регулирующего воздействия (ОРВ), после чего он попадет непосредственно на рассмотрение правительства РФ. По мнению столичных активистов, данная инициатива фактически оставит Москву без пригодной к употреблению воды.
Сорокин отметил, что все делается "цинично, даже без попытки прикрыть все хоть какой-то благообразной ширмой". Так, в сводном отчете прямо указано, что постановление Совнаркома создает трудности при отводе (предоставлении) земельных участков во втором поясе зон санитарной охраны московского водопровода.
"То есть у кого-то есть трудности с продажей и застройкой водоохранной зоны. Бедняжки, они, наверное, уже измучились обходить законы. Ничего, после выборов господин Медведев, судя по всему, придет им на помощь и подпишет отмену зон санитарной охраны", - возмутился активист.
Сорокин подчеркнул, что готовящееся постановление касается напрямую всех жителей столичного региона. В водоохранной зоне можно будет не только строить, но и добывать ископаемые. "Символично, что с 1941 года действовало постановление, защищающее воду, которую мы пьем, и никто не рискнул его отменить до сих пор", - добавил он.
Отметим, что в карточке
законопроекта на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов указано, что его разработчиком выступает Роспотребнадзор. Документ был зарегистрирован еще 20 декабря 2017 года, но до недавнего времени оставался незамеченным широкой общественностью. Инициатива между тем уже успела пройти антикоррупционную экспертизу, никаких замечаний в адрес разработчика не поступало.
Обеспокоенные происходящим жители московского региона в социальных сетях уже начали обдумывать, как навязать борьбу этому крайне сомнительному документу. Заметные столичные активисты пока что рекомендуют гражданам писать во все инстанции с требованием не отменять решение от 1941 года до тех пор, пока не будут утверждены и внесены в кадастр новые четкие границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. "Только сами москвичи могут спасти свой источник питьевой воды. Требовать от мэрии Москвы вмешательства", - призвала муниципальный депутат Елена Русакова на своей странице в Facebook
.
В прошлом году глава Всероссийского движения "Открытый берег" Сергей Менжерицкий утверждал, что состояние системы водоснабжения в городе сейчас и без того близко к экологической катастрофе
. Виной тому массовое жилищное и индустриальное строительство в Москве и Подмосковье, а также отсталость канализационных сетей и очистных сооружений, оставшихся в столице с советских времен.