Противники свалки в подмосковном Клину машинами выложили послание "Путин спаси" (ВИДЕО)

Жители подмосковного Клина, выступающие против свалки твердых бытовых отходов "Алексинский карьер", обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить их город от экологической катастрофы. Послание главе государства граждане выложили собственными автомобилями в непосредственной близости от полигона. Как ранее показала практика, стандартный способ обращения к Путину через его администрацию, мягко говоря, работает не всегда.
На опубликованной активистами в YouTube видеозаписи сперва показываются кадры с беспилотника, демонстрирующие масштабы полигона и его близость к природной зоне и жилым домам. Затем горожане, передвигая свои машины, поочередно выкладывают три слова: "Путин", "Спаси", "Клин".
Как сообщалось ранее, в минувшее воскресенье более четырех тысяч человек приняли участие в митинге против "Алексинского карьера", ввоза мусора из Москвы и области, расширения свалки и строительства мусоросжигательных заводов. Протестующие также потребовали отставки главы Клинского муниципального района Алены Сокольской.
Газета "Ведомости" отмечала, что ежедневно на этот полигон ввозятся от 700 до 750 мусорных фур. При этом в непосредственной близости от свалки находятся школы и детские сады, в городе из-за нее нечем дышать. "Отставку Сокольской активисты требовали из-за ее бездействия. У нее есть все полномочия для того, чтобы прекратить ввоз мусора из Москвы, но она этого не делает", - посетовала изданию местная активистка Ирина Чеканова.
Напомним, в прошлом году жители Балашихи пожаловались в ходе прямой линии президенту Владимиру Путину на запах с полигона "Кучино". По поручению главы государства свалка была закрыта, однако ее рекультивация, которая до сих пор не завершена, породила другие проблемы.
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