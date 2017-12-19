Противники свалки в подмосковном Клину машинами выложили послание "Путин спаси" (ВИДЕО)

7 марта 2018 г. Подмосковных активистов, протестующих против мусоросжигательных заводов, выгнали из Администрации президента

Подмосковные активисты привезли в Администрацию президента РФ сотни обращений против строительства мусоросжигательных заводов. Однако чиновники выгнали их, пригрозив вызвать полицию за якобы подделанные обращения.