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Три участка Большой кольцевой линии метро запустят в 2020 году
11 мая 2018 г. | Время публикации 13:06
Рубрики: Метрополитен  
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Три участка Большой кольцевой линии метро запустят в 2020 году. Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

Как пояснил Хуснуллин, в 2020 году завершится строительство участков от станции "Хорошевская" до станции "Нижние Мневники", от станции "Аминьевское шоссе" до станции "Проспект Вернадского" и от станции "Проспект Вернадского" до станции "Каховская", включая реконструированную Каховскую линию. На этих участках будут открыты восемь новых станций и реконструированы две действующие.

Хуснуллин также напомнил, что этом году планируется завершить строительство участка БКЛ от станции "Петровский парк" до станции "Нижняя Масловка", а в 2019 году- участка от станции "Авиамоторная" до станции "Лефортово". Полностью строительство новой кольцевой линии протяженностью около 70 километров с 31 станцией планируется завершить к концу 2022 года.

По данным департамента транспорта Москвы, после завершения строительства БКЛ станет самой длинной кольцевой линией метро в мире, оттеснив на второе место Вторую кольцевую линию пекинского метро, протяженность которой составляет 57 километров. БКЛ сможет перевозить в два раза больше пассажиров, чем Московское центральное кольцо, и позволит сократить время движения в пути по некоторым направлениям в два-три раза.

БКЛ пройдет на расстоянии от 3 до 10 километров от Кольцевой линии метро, объединив все существующие и проектируемые радиальные направления. 18 станций станут пересадочными на действующие линии метро, семь - на радиальные направления железных дорог, две - на МЦК.
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