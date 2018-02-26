Три участка Большой кольцевой линии метро запустят в 2020 году Рубрики: Метрополитен

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы



Как пояснил Хуснуллин, в 2020 году завершится строительство участков от станции "Хорошевская" до станции "Нижние Мневники", от станции "Аминьевское шоссе" до станции "Проспект Вернадского" и от станции "Проспект Вернадского" до станции "Каховская", включая реконструированную Каховскую линию. На этих участках будут открыты восемь новых станций и реконструированы две действующие.



Хуснуллин также напомнил, что этом году планируется завершить строительство участка БКЛ от станции "Петровский парк" до станции "Нижняя Масловка", а в 2019 году- участка от станции "Авиамоторная" до станции "Лефортово". Полностью строительство новой кольцевой линии протяженностью около 70 километров с 31 станцией планируется завершить



По данным департамента транспорта Москвы, после завершения строительства БКЛ станет самой длинной кольцевой линией метро в мире, оттеснив на второе место Вторую кольцевую линию пекинского метро, протяженность которой составляет 57 километров. БКЛ сможет перевозить в два раза больше пассажиров, чем Московское центральное кольцо, и позволит сократить время движения в пути по некоторым направлениям в два-три раза.



БКЛ пройдет на расстоянии от 3 до 10 километров от Кольцевой линии метро, объединив все существующие и проектируемые радиальные направления. 18 станций станут пересадочными на действующие линии метро, семь - на радиальные направления железных дорог, две - на МЦК. Три участка Большой кольцевой линии метро запустят в 2020 году. Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.Как пояснил Хуснуллин, в 2020 году завершится строительство участков от станции "Хорошевская" до станции "Нижние Мневники", от станции "Аминьевское шоссе" до станции "Проспект Вернадского" и от станции "Проспект Вернадского" до станции "Каховская", включая реконструированную Каховскую линию. На этих участках будут открыты восемь новых станций и реконструированы две действующие.Хуснуллин также напомнил, что этом году планируется завершить строительство участка БКЛ от станции "Петровский парк" до станции "Нижняя Масловка", а в 2019 году- участка от станции "Авиамоторная" до станции "Лефортово". Полностью строительство новой кольцевой линии протяженностью около 70 километров с 31 станцией планируется завершить к концу 2022 года По данным департамента транспорта Москвы, после завершения строительства БКЛ станет самой длинной кольцевой линией метро в мире, оттеснив на второе место Вторую кольцевую линию пекинского метро, протяженность которой составляет 57 километров. БКЛ сможет перевозить в два раза больше пассажиров, чем Московское центральное кольцо, и позволит сократить время движения в пути по некоторым направлениям в два-три раза.БКЛ пройдет на расстоянии от 3 до 10 километров от Кольцевой линии метро, объединив все существующие и проектируемые радиальные направления. 18 станций станут пересадочными на действующие линии метро, семь - на радиальные направления железных дорог, две - на МЦК.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 26 февраля 2018 г. Первый участок Большой кольцевой линии метро открыли для пассажиров

Движение запустили на участке из пяти станций: "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА", "Петровский парк". Полностью запустить движение по линии протяженностью 68 километров планируется в 2020-2021 годах.

