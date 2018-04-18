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Часть квартир в новом ЖК на северо-западе Москвы передадут в программу реновации
11 мая 2018 г. | Время публикации 08:40 | Последние изменения 12:54
Рубрики: Недвижимость  
 
АГН "Москва" / Ведяшкин Сергей
По адресу: улица Расплетина, владение 3, будет построен новый жилой комплекс, часть квартир в котором будут переданы под нужды программы реновации жилья. Как рассказали РИА "Новости" в пресс-службе Москомстройинвеста, инвестором строительства является ООО "Крост".

Градостроительно-земельная комиссия столицы согласилась внести в городские правила землепользования и застройки изменения, необходимые для начала строительства. Проект изменений в ПЗЗ будет вынесен на публичные слушания.

На рассматриваемом участке планируется строительство нового жилого комплекса площадью 71 тысяча квадратных метров. При этом часть квартир суммарной площадью 4 тысячи квадратных метров инвестор обязуется передать городу для целей реновации жилого фонда, а еще 9 тысяч квадратных метров – для волнового переселения жителей из сносимых домов, расположенных на территории квартала 82 района Хорошево-Мневники.

Между тем активисты продолжают обращать внимание на то, что программа реновации осуществляется в основном за счет жилья, предназначенного для очередников. Сообщалось, что квартиры по программе "Жилище" до очередников не доходили, а средства, первоначально выделенные на программу, были направлены на реализацию домов по программе реновации. При этом сроки ожидания очередниками квартир не установлены, программа льготной ипотеки для молодых семей завершилась, а программы выделения субсидий многодетным семьям и содействия нуждающимся в улучшении жилищных условий по льготной ипотеке практически не работают.

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