Незаконные граффити на стенах домов в Москве будут удалять по суду Рубрики: Законодательство

Global Look Press



Накануне мэр столицы Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект, согласно которому городской закон "О благоустройстве в городе Москве" будет дополнен нормой о граффити. Если ранее мастера стрит-арта создавали граффити без всяких согласований с властями, лишь получив согласие двух третей собственников квартир в доме, то теперь предлагается установить специальный порядок нанесения таких рисунков.



Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, "закон о граффити" не ставит под запрет уличное искусство, а лишь упорядочивает его. Если стену распишут без разрешения, художника обяжут за свой счет восстановить прежний вид дома в сроки, обозначенные предписанием контролирующих органов. Если создателя граффити найти не смогли, работы по удалению граффити должна будет выполнить управляющая компания или собственники помещений, если речь идет об офисном здании. Если компания не выполнит предписания, то граффити будут удалены коммунальщиками, после чего деньги на эти работы будут взыскивать с жилконтор по суду.



По данным столичного департамента СМИ и рекламы, в бюджете на 2018-2020 годы на удаление граффити заложено в общей сложности более 93 миллионов рублей. Ранее сообщалось, что департамент также подготовил поправки к городскому закону о благоустройстве, которые усложнят размещение рекламы на стенах домов. Каждому легальному граффити потребуется



Между тем, по данным департамента, в последние два года количество поверхностей, используемых под рекламные граффити, выросло с 44 до 166: речь в первую очередь идет о загруженных магистралях и улицах в центре. Ежегодный оборот этого рынка мэрия оценивает в миллиард рублей. Граффити интересны рекламодателям как альтернативный инструмент в наружной рекламе, и бренды активно используют эту возможность, в том числе делая акцент на предстоящий ЧМ-2018. При этом часть изображений расположена на маршрутах проезда команд предстоящего чемпионата, где посторонняя реклама запрещена обязательствами России перед ФИФА.



Эксперты отмечают, что инициатива мэрии отбросит рынок стрит-арта на несколько лет назад: по их словам, нет смысла запрещать все коммерческие граффити из-за игроков, которые воспринимают стрит-арт исключительно как носитель рекламы. К тому же, по их словам, любое качественное изображение всегда лучше, чем голая стена. Власти Москвы впервые узаконят ответственность авторов граффити за порчу фасадов домов. Нарушителей обяжут или стереть рисунки, или компенсировать бюджету расходы на их удаление. Об этом пишет "Российская газета" Накануне мэр столицы Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект, согласно которому городской закон "О благоустройстве в городе Москве" будет дополнен нормой о граффити. Если ранее мастера стрит-арта создавали граффити без всяких согласований с властями, лишь получив согласие двух третей собственников квартир в доме, то теперь предлагается установить специальный порядок нанесения таких рисунков.Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, "закон о граффити" не ставит под запрет уличное искусство, а лишь упорядочивает его. Если стену распишут без разрешения, художника обяжут за свой счет восстановить прежний вид дома в сроки, обозначенные предписанием контролирующих органов. Если создателя граффити найти не смогли, работы по удалению граффити должна будет выполнить управляющая компания или собственники помещений, если речь идет об офисном здании. Если компания не выполнит предписания, то граффити будут удалены коммунальщиками, после чего деньги на эти работы будут взыскивать с жилконтор по суду.По данным столичного департамента СМИ и рекламы, в бюджете на 2018-2020 годы на удаление граффити заложено в общей сложности более 93 миллионов рублей. Ранее сообщалось, что департамент также подготовил поправки к городскому закону о благоустройстве, которые усложнят размещение рекламы на стенах домов. Каждому легальному граффити потребуется дизайн-проект , согласованный в худсовете при Архитектурном совете Москвы и утвержденный в Москомархитектуре. Предписания на удаление несогласованных рисунков будут выдавать Мосжилинспекция, ОАТИ и Мосгорнаследие в зависимости от статуса дома.Между тем, по данным департамента, в последние два года количество поверхностей, используемых под рекламные граффити, выросло с 44 до 166: речь в первую очередь идет о загруженных магистралях и улицах в центре. Ежегодный оборот этого рынка мэрия оценивает в миллиард рублей. Граффити интересны рекламодателям как альтернативный инструмент в наружной рекламе, и бренды активно используют эту возможность, в том числе делая акцент на предстоящий ЧМ-2018. При этом часть изображений расположена на маршрутах проезда команд предстоящего чемпионата, где посторонняя реклама запрещена обязательствами России перед ФИФА.Эксперты отмечают, что инициатива мэрии отбросит рынок стрит-арта на несколько лет назад: по их словам, нет смысла запрещать все коммерческие граффити из-за игроков, которые воспринимают стрит-арт исключительно как носитель рекламы. К тому же, по их словам, любое качественное изображение всегда лучше, чем голая стена.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 26 апреля 2018 г. В преддверии ЧМ-2018 в столице могут запретить рекламные граффити на стенах домов

По данным мэрии, граффити стало популярным форматом для рекламодателей, включая и крупные бренды. Между тем немалая часть их расположена на маршрутах проезда команд, где посторонняя реклама запрещена.

