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Тысячи москвичей отпразднуют в саду "Эрмитаж" 70-летие Израиля на "Дне культуры Иерусалима"
11 мая 2018 г. | Время публикации 14:41 | Последние изменения 16:15
Рубрики: Праздники  
 
Global Look Press
В воскресенье, 13 мая, в московском саду "Эрмитаж" пройдет День культуры Иерусалима.

В 2018 году фестиваль, посвященный столице еврейского народа, планируется провести с особым размахом: он будет приурочен не только к празднику День Иерусалима (Йом-Йерушалаим), отмечаемому в Израиле и по всему миру, но и к 70-летию Израиля.

Как ожидается, в празднике примут участие несколько тысяч человек, которые придут насладиться культурой, историей, кухней и традициями главного для евреев города.

Российский еврейский конгресс (РЕК) представит в "Эрмитаже" свои образовательные программы. На главной сцене пройдет награждение выпускников образовательных проектов РЕК. А в шатре Конгресса, который будет расположен напротив театра "Новая опера", в режиме нон-стоп будут идти лекции и мастер-классы по теме высоких технологий, истории, этнографии, еврейской традиции и даже по приготовлению цимеса - одного из важнейших десертных блюд еврейской кухни.

Кроме того, можно будет принять участие в образовательном квесте "Супергероическая Тора".

Посетителей праздника также ждут в этот день встречи с представителями общины, лекции и круглые столы, мероприятия для детей, концерт артистов из Москвы и Израиля.

"Дни культуры Иерусалима" организует Еврейское агентство "Сохнут" при поддержке Российского еврейского конгресса, Московской городской думы, фонда "Генезис", МАСА, "Эзра" и других организаций.

Вход на мероприятие свободный. День Иерусалима ежегодно отмечается в честь воссоединения города после победы в Шестидневной войне 1967 года и напоминает об исторической связи еврейского народа со своей столицей. В 1998 году Кнессет принял закон, который закрепил этот праздник в официальном календаре.
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