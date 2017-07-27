Москва возглавила общероссийский рейтинг качества городской среды

Москва стала лидером рейтинга качества городской среды для 300 населенных пунктов, в том числе для 15 крупнейших городов страны, сформированного Минстроем России. Об этом сообщил ТАСС замглавы министерства Андрей Чибис.
"В первую пятерку крупнейших городов с наиболее комфортной городской средой вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Воронеж. Всего в категории крупнейших городов было проанализировано 15 мегаполисов", - сказал он.
При формировании рейтинга в населенных пунктах проводилась комплексная оценка состояния жилья и прилегающих пространств, уличной инфраструктуры, озелененных и прибрежных пространств, общественно-деловой и социально-досуговой инфраструктуры, а также общегородских пространств. Также учитывались показатели эффективности формирования комфортной городской среды, включая степень реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, вовлечение граждан и организаций в благоустройство, проведение инвентаризации общественных и дворовых территорий.
Несмотря на подобные рейтинги, благоустройство в столице регулярно вызывает вопросы у блогеров и рядовых горожан. Так, на новых обустроенных улицах Садового кольца
блогеры продолжают сетовать на неправильно уложенную плитку, формально обустроенные лотки для дождевой воды и лишенные опоры канализационные люки. Кроме того, в ходе работ "забыли" благоустроить Смоленскую-Сенную площадь, а живописные виды в центре столицы испорчены визуальным мусором
- многочисленными дорожными знаками, светофорными столбами и бездумно установленными фонарями. А во время дождей улицы превращаются в реки
из-за неправильно оборудованной ливневой канализации.