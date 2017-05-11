Парад поездов пройдет в выходные на Кольцевой линии метро

11 мая 2017 г. Московское метро отметит день рождения оперой на эльфийском языке и парадом поездов

На ночной предпремьерный показ оперы "Сильмариллион" на станции "Деловой центр" смогут попасть победители конкурса в соцсетях. 13 и 14 мая на Кольцевой линии метро пройдет парад поездов. 14 мая будет воссоздан запуск первого поезда.