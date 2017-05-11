Парад поездов пройдет в выходные на Кольцевой линии метро

Парад поездов состоится на Кольцевой линии метро 12 и 13 мая в честь 83-летия со дня открытия метро. Как сообщил РИА "Новости"
заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, пассажиры смогут увидеть и прокатиться как в современных, так и в воссозданных ретровагонах.
По словам главы департамента, парад поездов начнется 12 мая в 05.30 утра на станции "Октябрьская" Кольцевой линии, откроет торжественное мероприятие именной ретропоезд "Сокольники". Парад будет длиться всю субботу, 12 мая и до 20 часов воскресенья, 13 мая.
"В современных вагонах этого состава воссоздан интерьер самых первых вагонов метро, перевозивших пассажиров более 80 лет назад: мягкие диваны, теплый приглушенный свет, облицовка салона из формованного пластика, напоминающего "линкруст", — пояснил заммэра. Парад поездов проходил в столичном метро и в прошлом году
.