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Парад поездов пройдет в выходные на Кольцевой линии метро
11 мая 2018 г. | Время публикации 15:24 | Последние изменения 16:11
Рубрики: Метрополитен  
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Парад поездов состоится на Кольцевой линии метро 12 и 13 мая в честь 83-летия со дня открытия метро. Как сообщил РИА "Новости" заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, пассажиры смогут увидеть и прокатиться как в современных, так и в воссозданных ретровагонах.

По словам главы департамента, парад поездов начнется 12 мая в 05.30 утра на станции "Октябрьская" Кольцевой линии, откроет торжественное мероприятие именной ретропоезд "Сокольники". Парад будет длиться всю субботу, 12 мая и до 20 часов воскресенья, 13 мая.

"В современных вагонах этого состава воссоздан интерьер самых первых вагонов метро, перевозивших пассажиров более 80 лет назад: мягкие диваны, теплый приглушенный свет, облицовка салона из формованного пластика, напоминающего "линкруст", — пояснил заммэра. Парад поездов проходил в столичном метро и в прошлом году.

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