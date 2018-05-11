В выходные в столице будет до 25 градусов тепла Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru субботу, 12 мая, столицу ожидает переменная облачность. Без осадков. Ночью температура в Москве 8-10, по области 5-10 градусов тепла, местами до плюс одного градуса, ветер северный и северо-восточный, 3-8 метров в секунду. Днем температура в Москве 22-24, по области 20-25 градусов тепла, ветер северный и северо-восточный, 5-10 метров в секунду.



В воскресенье, 13 мая, также ожидается переменная облачность. Без осадков. Температура ночью в Москве 9-11, по области 6-11 градусов тепла, днем в Москве 21-23, по области 19-24 градуса тепла. Ветер восточный 3-8 метров в секунду. В выходные в столичном регионе будет до 25 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России . В, 12 мая, столицу ожидает переменная облачность. Без осадков. Ночью температура в Москве 8-10, по области 5-10 градусов тепла, местами до плюс одного градуса, ветер северный и северо-восточный, 3-8 метров в секунду. Днем температура в Москве 22-24, по области 20-25 градусов тепла, ветер северный и северо-восточный, 5-10 метров в секунду., 13 мая, также ожидается переменная облачность. Без осадков. Температура ночью в Москве 9-11, по области 6-11 градусов тепла, днем в Москве 21-23, по области 19-24 градуса тепла. Ветер восточный 3-8 метров в секунду.



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