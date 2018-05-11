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Спецслужбы заявили о предотвращении теракта на акции "Бессмертный полк" в Москве
11 мая 2018 г. | Время публикации 16:00 | Последние изменения 16:09
Рубрики: Происшествия  
 
Этапирование в Тюмень сотрудниками ФСБ задержанных в связи с подозрением в причастности к запрещенной в России международной террористической организации ИГ в Новом Уренгое | © РИА Новости / ФСБ РФ
Российские спецслужбы в преддверии Дня Победы задержали группу террористов, готовивших атаку на акции "Бессмертный полк" в Москве. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

"Задержано сразу несколько групп, которые должны были произвести взрывы во время акции "Бессмертный полк" в Москве, для этого уже было заготовлено оружие, - отметил он. - Они перемещались из Сибири, из Нового Уренгоя. Там было проведено порядка 17 обысков и задержано 20 человек". Замминистра также добавил, что с 21 по 24 апреля в России было уничтожено 26 террористов.

Напомним, в нынешнем году шествие собрало в столице рекордное количество участников - более миллиона человек. В нем, в частности, приняли участие более 100 сотрудников корпорации РСК "МиГ", а также волонтеры, которые несли таблички с изображениями известных летчиков-истребителей и конструкторов корпорации, включая летчика-истребителя Степана Микояна, который сражался под Сталинградом, и конструктора Вано Микояна.

Владимир Путин также присоединился к шествию "Бессмертного полка". Путин участвует в этой акции уже в четвертый раз. Все прошлые годы Путин нес в руках фотографию своего отца. Как и в предыдущие годы, рядом с главой государства шел актер Василий Лановой.

Кроме того, вместе с Путиным в шествии приняли участие премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и президент Сербии Александр Вучич, которые ранее наблюдали за парадом на Красной площади и возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата. Премьер Израиля нес в руках портрет еврейского героя Красной Армии Вольфа Виленского. Президент Сербии держал изображение своего деда.

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