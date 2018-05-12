В Московской области бойцы Росгвардии задержали активиста, перекрывшего дорогу к мусорному полигону в деревне Щелканово Рубрики: Экология

Ирина Тимонова / ВКонтакте



В пятницу, 11 мая, местные жители попытались перекрыть дорогу к площадке, куда накануне начали свозить коммунальный мусор. Протестующие сослались на отсутствие необходимой разрешительной документации, отмечает



После этого к полигону приехали сотрудники Росгвардии, которые оттеснили толпу собравшихся и задержали одного активиста. В разговоре с журналистами недовольные местные жители - члены инициативной группы рассказали о том, что они устраивали посменные дежурства, не пуская мусоровозы на площадку.



В пресс-службе администрации городского округа тем временем сообщили о том, что чиновники уже предоставили запрошенные документы местным жителям, обеспокоенным созданием временной площадки для хранения мусора на месте бывшего Сычевского карьера в деревне Щелканово.



Глава Рузского городского округа Максим Тарханов, в свою очередь, подтвердил задержание одного активиста "за неповиновение законному требованию сотрудника полиции". Мужчина, по его словам, пытался проникнуть на частную территорию", передает ТАСС.



Власти уверяют: мусорный полигон в округе не появится



Вместе с тем Тарханов опроверг информацию о строительстве мусорного полигона в окрестностях Рузы и подчеркнул, что организация временной свалки является необходимостью.



"Никакого полигона в округе нет и не будет, об этом не может идти и речи. Вы (активисты) говорите и хотите, чтобы временная площадка вообще не работала - этого, к сожалению, не будет", - подчеркнул он и добавил, что готов подчиниться запрету на работу свалки со стороны совета депутатов муниципалитета, суда или прокуратуры.



Ранее сообщалось, что в Щелканово инвестор планирует построить мусороперерабатывающий комплекс "Экотехнопарк". На данный момент по согласованию с администрацией для оперативного решения проблемы вывоза мусора из муниципалитета на этом месте создали временную площадку для складирования твердых бытовых отходов, которая, как ожидается, будет работать 3-4 месяца. В деревне Щелканово Рузского района Московской области сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя Сергея Петрова, который заблокировал дорогу к полигону твердых бытовых отходов и препятствовал проезду мусоровоза. Мужчина был доставлен в отдел полиции Рузского района, передает ОВД-Инфо В пятницу, 11 мая, местные жители попытались перекрыть дорогу к площадке, куда накануне начали свозить коммунальный мусор. Протестующие сослались на отсутствие необходимой разрешительной документации, отмечает "Коммерсант" После этого к полигону приехали сотрудники Росгвардии, которые оттеснили толпу собравшихся и задержали одного активиста. В разговоре с журналистами недовольные местные жители - члены инициативной группы рассказали о том, что они устраивали посменные дежурства, не пуская мусоровозы на площадку.В пресс-службе администрации городского округа тем временем сообщили о том, что чиновники уже предоставили запрошенные документы местным жителям, обеспокоенным созданием временной площадки для хранения мусора на месте бывшего Сычевского карьера в деревне Щелканово.Глава Рузского городского округа Максим Тарханов, в свою очередь, подтвердил задержание одного активиста "за неповиновение законному требованию сотрудника полиции". Мужчина, по его словам, пытался проникнуть на частную территорию", передает ТАСС.Вместе с тем Тарханов опроверг информацию о строительстве мусорного полигона в окрестностях Рузы и подчеркнул, что организация временной свалки является необходимостью."Никакого полигона в округе нет и не будет, об этом не может идти и речи. Вы (активисты) говорите и хотите, чтобы временная площадка вообще не работала - этого, к сожалению, не будет", - подчеркнул он и добавил, что готов подчиниться запрету на работу свалки со стороны совета депутатов муниципалитета, суда или прокуратуры.Ранее сообщалось, что в Щелканово инвестор планирует построить мусороперерабатывающий комплекс "Экотехнопарк". На данный момент по согласованию с администрацией для оперативного решения проблемы вывоза мусора из муниципалитета на этом месте создали временную площадку для складирования твердых бытовых отходов, которая, как ожидается, будет работать 3-4 месяца.



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