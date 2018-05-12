NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
12
мая
pda
Поиск
Архив

В Московской области бойцы Росгвардии задержали активиста, перекрывшего дорогу к мусорному полигону в деревне Щелканово
11 мая 2018 г. | Время публикации 22:42
Рубрики: Экология  
 
Ирина Тимонова / ВКонтакте
В деревне Щелканово Рузского района Московской области сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя Сергея Петрова, который заблокировал дорогу к полигону твердых бытовых отходов и препятствовал проезду мусоровоза. Мужчина был доставлен в отдел полиции Рузского района, передает ОВД-Инфо.

В пятницу, 11 мая, местные жители попытались перекрыть дорогу к площадке, куда накануне начали свозить коммунальный мусор. Протестующие сослались на отсутствие необходимой разрешительной документации, отмечает "Коммерсант".

После этого к полигону приехали сотрудники Росгвардии, которые оттеснили толпу собравшихся и задержали одного активиста. В разговоре с журналистами недовольные местные жители - члены инициативной группы рассказали о том, что они устраивали посменные дежурства, не пуская мусоровозы на площадку.

В пресс-службе администрации городского округа тем временем сообщили о том, что чиновники уже предоставили запрошенные документы местным жителям, обеспокоенным созданием временной площадки для хранения мусора на месте бывшего Сычевского карьера в деревне Щелканово.

Глава Рузского городского округа Максим Тарханов, в свою очередь, подтвердил задержание одного активиста "за неповиновение законному требованию сотрудника полиции". Мужчина, по его словам, пытался проникнуть на частную территорию", передает ТАСС.

Власти уверяют: мусорный полигон в округе не появится

Вместе с тем Тарханов опроверг информацию о строительстве мусорного полигона в окрестностях Рузы и подчеркнул, что организация временной свалки является необходимостью.

"Никакого полигона в округе нет и не будет, об этом не может идти и речи. Вы (активисты) говорите и хотите, чтобы временная площадка вообще не работала - этого, к сожалению, не будет", - подчеркнул он и добавил, что готов подчиниться запрету на работу свалки со стороны совета депутатов муниципалитета, суда или прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Щелканово инвестор планирует построить мусороперерабатывающий комплекс "Экотехнопарк". На данный момент по согласованию с администрацией для оперативного решения проблемы вывоза мусора из муниципалитета на этом месте создали временную площадку для складирования твердых бытовых отходов, которая, как ожидается, будет работать 3-4 месяца.
Twitter
facebook


Предыдущая статья

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
12.05.2018   6:42
0
02:00 03:00 04:00 05:00 06:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>