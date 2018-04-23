

Противники мусоросжигательных заводов в Солнечногорске заподозрили чиновников в дезинформации Рубрики: Экология

Global Look Press



Около месяца назад на сайте администрации Солнечногорска появилось объявление о том, что слушания назначены на 28 мая по адресу: улица Красная, дом 113. На сайте же администрации Солнечногорского района сказано, что слушания состоятся 7 июня, однако информация на сайте городского поселения до сих пор не скорректирована.



"Причем найти оба этих объявления непросто - на сайтах администраций они умело "спрятаны". И как будто нарочно всех хотят запутать", - отмечают активисты, решившие обзвонить все официальные телефоны, указанные на сайтах района и города. Однако все номера оказались заняты или не существуют: информации удалось добиться лишь по одному из телефонов, который не был нигде указан, а присутствовал лишь в Яндекс-справочнике. Там сообщили, что слушания состоятся 7 июня по адресу: Солнечногорск, улица Красная, 113, начало слушаний - 15:00. "Слушания состоятся в будний день и в рабочее время", - делают вывод активисты.







Напомним, участники недавнего митинга в Солнечногорске заявили, что губернатор превратил Подмосковье в самый протестный регион России и



Протестующие потребовали "немедленно и безоговорочно" отменить проект строительства мусоросжигательных заводов в деревне Хметьево и в других районах Подмосковья, остановить размещение новых мусорных полигонов в Подмосковье, а также отправить в отставку губернатора области Андрея Воробьева и не допустить его переизбрания на новый срок. Также предлагается отправить в отставку нынешнего главу Солнечногорского района Андрея Чуракова, которого считают ставленником Воробьева. "В сентябре у нас выборы депутатов - мы должны объединиться и не пропустить в совет ни одной единороссовской морды!" - заявил один из выступавших в конце митинга. В ближайшее время в Солнечногорском районе должны состояться публичные слушания по вопросу строительства мусоросжигательных заводов. Как сообщает портал Activatica.Org , информация об этих слушаниях противоречива, а сами слушания назначены на будний день в рабочее время.Около месяца назад на сайте администрации Солнечногорска появилось объявление о том, что слушания назначены на 28 мая по адресу: улица Красная, дом 113. На сайте же администрации Солнечногорского района сказано, что слушания состоятся 7 июня, однако информация на сайте городского поселения до сих пор не скорректирована."Причем найти оба этих объявления непросто - на сайтах администраций они умело "спрятаны". И как будто нарочно всех хотят запутать", - отмечают активисты, решившие обзвонить все официальные телефоны, указанные на сайтах района и города. Однако все номера оказались заняты или не существуют: информации удалось добиться лишь по одному из телефонов, который не был нигде указан, а присутствовал лишь в Яндекс-справочнике. Там сообщили, что слушания состоятся 7 июня по адресу: Солнечногорск, улица Красная, 113, начало слушаний - 15:00. "Слушания состоятся в будний день и в рабочее время", - делают вывод активисты.Напомним, участники недавнего митинга в Солнечногорске заявили, что губернатор превратил Подмосковье в самый протестный регион России и одну большую свалку , а теперь хочет "добить экологию" строительством мусоросжигательных заводов по самым отсталым технологиям. По словам противников строительства, под завод в Солнечногорском районе отдан участок лесного фонда, а для раздельного сбора мусора власти Москвы и Подмосковья почему-то не делают ровным счетом ничего, в то время как мусороперерабатывающие предприятия, которых в регионе сотни, простаивают из-за нехватки сырья.Протестующие потребовали "немедленно и безоговорочно" отменить проект строительства мусоросжигательных заводов в деревне Хметьево и в других районах Подмосковья, остановить размещение новых мусорных полигонов в Подмосковье, а также отправить в отставку губернатора области Андрея Воробьева и не допустить его переизбрания на новый срок. Также предлагается отправить в отставку нынешнего главу Солнечногорского района Андрея Чуракова, которого считают ставленником Воробьева. "В сентябре у нас выборы депутатов - мы должны объединиться и не пропустить в совет ни одной единороссовской морды!" - заявил один из выступавших в конце митинга.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 23 апреля 2018 г. Акция против мусоросжигательных заводов и за отставку губернатора Воробьева прошла в Солнечногорске

Участники митинга в Солнечногорске потребовали "немедленно и безоговорочно" отменить размещение новых мусорных полигонов и строительство мусоросжигательных заводов в Подмосковье, а также отправить в отставку Андрея Воробьева.



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