

На мехмате МГУ вывесили памятку о согласовании заграничных поездок Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



Фотография "памятки" для студентов появилась на странице мехмата МГУ в соцсети



Фотографию документа также опубликовала в







Пресс-представитель факультета Вероника Беднова сообщила, что пока не ясно, где именно появились эти листовки и кто их развесил. Преподаватель мехмата и член профсоюза "Университетская солидарность" на условиях анонимности рассказал, что видел эту памятку в расписании старших курсов, которое вывешено на 15-м этаже. Кроме того, студенты рассказали ему, что такой же документ, но без ссылки на приказ ректора разослали старостам одного из курсов.



Зампредседатель студенческого совета мехмата МГУ Валерий Сенотов сообщил



На механико-математическом факультете МГУ вывесили "памятку" о необходимости студентов согласовывать поездки за границу с руководством университета. Как сообщает телеканал "Дождь" , на документ обратили внимание пользователи соцсетей, однако в пресс-службе МГУ документ назвали "фейком".Фотография "памятки" для студентов появилась на странице мехмата МГУ в соцсети "ВКонтакте" 10 мая. В документе говорится о том, что студент "обязан заблаговременно написать заявление на имя ректора МГУ о согласовании выезда" и сообщить в нем цель, страну и предполагаемый срок выезда, а также вид транспорта. В качестве основания указывается приказ ректора МГУ от 27 ноября 2017 года. Позднее в комментарии к записи замдекана факультета Михаил Попеленский сообщил, что такого приказа ректора не существует.Фотографию документа также опубликовала в Facebook пользователь Наталья Сафонова. Она отметила, что фотографию памятки ей прислал студент мехмата.Пресс-представитель факультета Вероника Беднова сообщила, что пока не ясно, где именно появились эти листовки и кто их развесил. Преподаватель мехмата и член профсоюза "Университетская солидарность" на условиях анонимности рассказал, что видел эту памятку в расписании старших курсов, которое вывешено на 15-м этаже. Кроме того, студенты рассказали ему, что такой же документ, но без ссылки на приказ ректора разослали старостам одного из курсов.Зампредседатель студенческого совета мехмата МГУ Валерий Сенотов сообщил TJournal , что студенты видели эту памятку в учебной рассылке. В комментарии к документу отмечалось, что он касается тех, кто проходит обучение на военной кафедре. Сенотов добавил, что студсовет обратится к администрации за разъяснениями, в том числе по поводу комментария Попеленского о несуществующем приказе.



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