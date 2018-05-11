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На мехмате МГУ вывесили памятку о согласовании заграничных поездок
11 мая 2018 г. | Время публикации 13:48 | Последние изменения 16:17
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
На механико-математическом факультете МГУ вывесили "памятку" о необходимости студентов согласовывать поездки за границу с руководством университета. Как сообщает телеканал "Дождь", на документ обратили внимание пользователи соцсетей, однако в пресс-службе МГУ документ назвали "фейком".

Фотография "памятки" для студентов появилась на странице мехмата МГУ в соцсети "ВКонтакте" 10 мая. В документе говорится о том, что студент "обязан заблаговременно написать заявление на имя ректора МГУ о согласовании выезда" и сообщить в нем цель, страну и предполагаемый срок выезда, а также вид транспорта. В качестве основания указывается приказ ректора МГУ от 27 ноября 2017 года. Позднее в комментарии к записи замдекана факультета Михаил Попеленский сообщил, что такого приказа ректора не существует.

Фотографию документа также опубликовала в Facebook пользователь Наталья Сафонова. Она отметила, что фотографию памятки ей прислал студент мехмата.



Пресс-представитель факультета Вероника Беднова сообщила, что пока не ясно, где именно появились эти листовки и кто их развесил. Преподаватель мехмата и член профсоюза "Университетская солидарность" на условиях анонимности рассказал, что видел эту памятку в расписании старших курсов, которое вывешено на 15-м этаже. Кроме того, студенты рассказали ему, что такой же документ, но без ссылки на приказ ректора разослали старостам одного из курсов.

Зампредседатель студенческого совета мехмата МГУ Валерий Сенотов сообщил TJournal, что студенты видели эту памятку в учебной рассылке. В комментарии к документу отмечалось, что он касается тех, кто проходит обучение на военной кафедре. Сенотов добавил, что студсовет обратится к администрации за разъяснениями, в том числе по поводу комментария Попеленского о несуществующем приказе.

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