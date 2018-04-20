Плановые отключения горячей воды начались в столице

Профилактические отключения горячей воды в московских жилых домах начались в четверг, 10 мая. Об этом говорится на сайте
"Московской объединенной энергетической компании" (МОЭК).
Отключения воды связаны с проведением профилактических работ в рамках подготовки к отопительному сезону 2018–2019 годов. Предполагается, что они продлятся до 25 августа, продолжительность отключений не превысит десяти дней.
Отметим, что в нынешнем году график отключений был скорректирован
, чтобы "обеспечить максимальный комфорт" жителей, гостей столицы и участников соревнований грядущего ЧМ-2018. Точную дату начала и продолжительность летних профилактических работ в конкретном доме можно узнать на сайте "МОЭК Онлайн"
.