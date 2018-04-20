NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
11
мая
pda
Поиск
Архив

Плановые отключения горячей воды начались в столице
11 мая 2018 г. | Время публикации 12:14 | Последние изменения 12:58
Рубрики: Коммунальное хозяйство  
 
Global Look Press
Профилактические отключения горячей воды в московских жилых домах начались в четверг, 10 мая. Об этом говорится на сайте "Московской объединенной энергетической компании" (МОЭК).

Отключения воды связаны с проведением профилактических работ в рамках подготовки к отопительному сезону 2018–2019 годов. Предполагается, что они продлятся до 25 августа, продолжительность отключений не превысит десяти дней.

Отметим, что в нынешнем году график отключений был скорректирован, чтобы "обеспечить максимальный комфорт" жителей, гостей столицы и участников соревнований грядущего ЧМ-2018. Точную дату начала и продолжительность летних профилактических работ в конкретном доме можно узнать на сайте "МОЭК Онлайн".
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
График отключения горячей воды в Москве скорректировали из-за чемпионата мира по футболу
20 апреля 2018 г.
График отключения горячей воды в Москве скорректировали из-за чемпионата мира по футболу
МОЭК разработала специальную программу работ с учетом расположения спортивных объектов, тренировочных баз и гостиниц, чтобы москвичи, туристы и спортсмены не испытывали неудобств. График отключений уже доступен.

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
11.05.2018   20:30
5
16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 11 мая 2018 г. // Последняя новость 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>