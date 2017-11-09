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Гостиницу Astor на Смоленской улице проверяют после звонка об угрозе взрыва
11 ноября 2017 г. | Время публикации 17:15
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Правоохранительные органы проверяют здание на Смоленской улице в Москве после анонимного звонка об угрозе взрыва. Об этом сообщил ТАСС в субботу источник в экстренных службах города. "Специалисты экстренных служб после анонимного сообщения об угрозе взрыва направлены к жилому дому по адресу: Смоленская улица, 7", – сказал собеседник агентства. Согласно данным открытым источников, в здании по этому адресу расположены гостиница Astor и несколько магазинов.

Волна анонимных звонков о "минировании" школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Ранее сообщалось, что за это время в 170 городах атаке так называемых телефонных террористов подверглись более 2,6 тыс. объектов, были эвакуированы более 1 млн человек.

Накануне вечером сообщения об угрозах взрыва были получены из двух ночных клубов – в центре столицы из клуба "Известия холл" на Пушкинской площади были эвакуированы 100 человек, а из клуба Tesla Place на Шоссе энтузиастов – около 500 посетителей.
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